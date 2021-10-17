【童你一起長大了】梁詠琳錯愛夏韶聲患情緒病　回美國息影從商覓得真命天子

▲ 久未露面的「漢堡包」梁詠琳現身《童你一起長大了》。

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持的《童你一起長大了》常有大家主熟悉但久未露面的嘉賓，首集有「白殭屍」龍炳基，最新一集有「漢堡包」梁詠琳現身話當年。

在今晚（10月17日）播出的第3集《童你一起長大了》以「童尋無限可能」為主題，這集的驚喜之一是去年的「飛躍進步男藝員」得主朱敏瀚，小時候已生得一表人才的他，原來於24年前，他曾當選「最英俊小王子」，並接受了當年兒童節目主持Jackeline姐姐張潔蓮訪問。

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黃智賢憶昔日點滴

今次朱敏瀚現身《童你一起長大了》錄影廠，並孖張潔蓮重溫昔日經典場面，二人數度忍不住笑；難得的是除了朱敏瀚與當年一樣「英俊」，張潔蓮相隔24年亦完全沒有變老。

另外，當年經典兒童節目角色「叉燒包」黃智賢與「漢堡包」梁詠琳亦有亮相。黃智賢透露，當年全靠兒童節目及青少年節目主持的多方位實戰經驗，才為其演藝路奠下良好基礎。

至於已回美國生活多年的梁詠琳，透過視像在《童你一起長大了》節目內與昔日拍檔重聚。

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梁詠琳參加新秀入行

鏡頭所見，梁詠琳好像比以前更後生，令人驚嘆一眾兒童節目女主持為何如此保養得宜。本身中文是「有限公司」的梁詠琳，更會在節目中大談當年拍攝節目遇到的種種困難，及如何向拍檔黃智賢求助。

現年52歲的梁詠琳在美國長大，於1988年參加第七屆新秀歌唱大賽入行，同屆歌手包括譚耀文、鄭秀文、鄭伊健、趙學而等。

在歌唱大賽後入行，與譚玉瑛、黎芷珊、黃智賢、駱俊文、麥長青為《閃電傳真機》的首代主持，曾唱兒歌《如果一打》、《快樂專線》，後來加入《歡樂今宵》及參演劇集《愛生事家庭》、《烈火雄心》、《娛樂插班生》等。

梁詠琳的初戀情人為何寶生，可是二人戀情只維持1年後分手。在1995年，她參演《刑事偵緝檔案》其中一個單元，卻因此與有婦之夫夏韶聲結緣展不倫戀，二人更合作開公司「Shower Music」。

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情路坎坷終覓真愛

可是在2001年，梁詠琳才知自己竟不是「Shower Music」股東而未能分紅，兩人陷金錢糾紛。不過梁詠琳後來原諒男方，二人感情糾纏至2003年正式分手。不過有指女方受情傷患上情緒病，她亦離開TVB返回成長地美國生活，並從事葡萄酒生意。

在2011年，梁詠琳經朋友介紹認識下遇到真命天子Tom。兩人拍拖7年後，在2018年6月結婚。

據梁詠琳好友黎芷珊在3年前曾撰文透露，當年梁詠琳最初重返美國時，由於離開當地一段時間，所以要重新適應生活，終於找到在大公司工作的職位。

在美國生活的梁詠琳本來打算從此不再回港，卻因為公司在內地設廠，於是她常要到內地出差，每次出差經過香港，都相約黎芷珊和譚玉瑛一起食飯，十分念舊。

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