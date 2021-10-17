【健康碼】薛永恒：建議方案已交內地　3做法紀錄行蹤包括上傳安心出行紀錄

▲ 薛永恒稱已向內地提出「港版健康碼」更新方案，指具方案的工序及技術。（資料圖片）

港府正積極與內地研究免檢疫通關，特首林鄭月娥早前表示，關鍵之一為通關者需使用「健康碼」。創新及科技局長薛永恒今指，已向食衞局提交回饋報告，相信已轉達內地專家作考慮，內容建議「健康碼」具體做法除了包含用家的個人資料、健康申報、檢測結果，亦可考慮加入接種新冠疫苗的紀錄。

至於紀錄用家行蹤則涉3大選項，包括用家自行紀錄，再由系統對比當局所制定的高危地方清單，如納入強檢的地點；其二則是系統列出高風險地方的清單，用家自行對比及申報；最後是經用家同意將「安心出行」的資料上傳到系統。

被問到申報的行蹤會否及甚麼情況下交內地時，薛永恒指並不清楚，但他自己覺得過關前申請應該要給對方足夠的資料才可，會否有其他可行的發展，要與衞生當局商討。薛永恒表示，所有方案的工序及技術已經存在，但要考慮不同的社會因素，他個人對於各個方案都是持開放態度。

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責任編輯：李榮忠、鄧凱文