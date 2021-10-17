【兩地通關】薛永恒稱已向內地提出「港版健康碼」更新方案　指具方案的工序及技術

▲ 薛永恒稱已向內地提出「港版健康碼」更新方案，指具方案的工序及技術。（資料圖片）

創新及科技局長薛永恒在一個電視節目上表示，內地專家就兩地通關提出加強防疫建議，關鍵之一是設類似「健康碼」的「通關碼」。薛永恒指，當局已就「港版健康碼」提出不同的方案，相關回饋報告亦已轉交內地。

薛永恒稱，當局提出「港版健康碼」的方案包含用家自行紀錄，再由系統對比當局所制定的高危地方清單，如納入強檢的地點；又或者系統列出高風險地方的清單，用家自行對比；以及經用家同意將「安心出行」的資料上傳到系統。具體做法上亦有向內地詳細列出，包括含用家的個人資料、健康申報、檢測結果。另外，亦會考慮加入接種新冠疫苗的紀錄。。

薛永恒被問到申報的行蹤會否及甚麼情況下交內地時，他回答這方面不清楚，但他自己覺得過關前申請應該要給對方足夠的資料才可，會否有其他可行的發展，要與衞生當局商討。薛永恒表示，所有方案的工序及技術已經存在，但要考慮不同的社會因素，他個人對於各個方案都是持開放態度。

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責任編輯：李榮忠