  • 28°C
香港時間 : 20211017日 (週日) 13:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩地通關】薛永恒稱已向內地提出「港版健康碼」更新方案　指具方案的工序及技術

社會 12:31 2021/10/17

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

薛永恒稱已向內地提出「港版健康碼」更新方案，指具方案的工序及技術。（資料圖片）

創新及科技局長薛永恒在一個電視節目上表示，內地專家就兩地通關提出加強防疫建議，關鍵之一是設類似「健康碼」的「通關碼」。薛永恒指，當局已就「港版健康碼」提出不同的方案，相關回饋報告亦已轉交內地。

薛永恒稱，當局提出「港版健康碼」的方案包含用家自行紀錄，再由系統對比當局所制定的高危地方清單，如納入強檢的地點；又或者系統列出高風險地方的清單，用家自行對比；以及經用家同意將「安心出行」的資料上傳到系統。具體做法上亦有向內地詳細列出，包括含用家的個人資料、健康申報、檢測結果。另外，亦會考慮加入接種新冠疫苗的紀錄。。

薛永恒被問到申報的行蹤會否及甚麼情況下交內地時，他回答這方面不清楚，但他自己覺得過關前申請應該要給對方足夠的資料才可，會否有其他可行的發展，要與衞生當局商討。薛永恒表示，所有方案的工序及技術已經存在，但要考慮不同的社會因素，他個人對於各個方案都是持開放態度。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　全部患者均打齊兩針
14:24 2021/10/16
【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　全部患者均打齊兩針
【新冠疫苗】今日1.9萬人打針　累計約67.6%人口已打首針
21:38 2021/10/15
【新冠疫苗】今日1.9萬人打針　累計約67.6%人口已打首針
【封區檢測】55歲俄羅斯駐港領館人員返港第9日初步確診　西灣河嘉亨灣第1座須封區強檢
19:01 2021/10/15
【封區檢測】55歲俄羅斯駐港領館人員返港第9日初步確診　西灣河嘉亨灣第1座須封區強檢

你可能感興趣

【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　全部患者均打齊兩針
14:24 2021/10/16
【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　全部患者均打齊兩針
【新冠疫苗】今日1.9萬人打針　累計約67.6%人口已打首針
21:38 2021/10/15
【新冠疫苗】今日1.9萬人打針　累計約67.6%人口已打首針
【封區檢測】55歲俄羅斯駐港領館人員返港第9日初步確診　西灣河嘉亨灣第1座須封區強檢
19:01 2021/10/15
【封區檢測】55歲俄羅斯駐港領館人員返港第9日初步確診　西灣河嘉亨灣第1座須封區強檢
疫情 安心出行 健康碼 薛永恒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 創新及科技局 香港

最高瀏覽

【形象破滅】台灣黑幫大哥浪子回頭成遺體修復師　陳修將今抓頭狠撞涉殺22歲女友被捕
11:24 2021/10/16
【形象破滅】台灣黑幫大哥浪子回頭成遺體修復師　陳修將今抓頭狠撞涉殺22歲女友被捕
【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女
18:55 2021/10/15
【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女
【惡頂奶奶】稱短髮方便坐月狠剪頭髮及耳　新抱崩潰丟奶樽被豬隊友罵可怕
16:11 2021/10/13
【惡頂奶奶】稱短髮方便坐月狠剪頭髮及耳　新抱崩潰丟奶樽被豬隊友罵可怕