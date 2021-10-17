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【電視訊號】6數碼電視12月轉用新發射頻率廣播　通訊辦籲調整大廈公共天線系統

社會 12:46 2021/10/17

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本港6個數碼電視節目台將由12月1日0時0分起轉用新發射頻率廣播。（經濟日報資料圖片）

本港6個數碼電視節目台將由12月1日0時0分起轉用新發射頻率廣播。通訊事務管理局辦公室（通訊辦）呼籲業主及物業管理者，應立即安排承辦商調整大廈公共天線系統，否則住戶可能於12月1日凌晨後無法繼續收看有關節目台。

該6個數碼電視節目台分別是電視廣播有限公司的翡翠台81、香港電視娛樂有限公司的ViuTVsix 96和ViuTV 99，以及香港電台的港台電視31、港台電視32和港台電視33。其他數碼電視節目台（即76、77、82、83、84及85）的發射頻率維持不變。

通訊辦發言人表示，迄今全港只有約八成使用公共天線系統的多層大廈住戶已完成調整。在餘下45日內，尚未調整系統的大廈業主及物業管理者必須盡快作出安排，避免未能及時完成系統調整。

當完成公共天線系統調整後，業主及物業管理者應按照承辦商的指示，通知住戶是否需要為其數碼電視接收器材重新搜台。物業管理者應特別留意住戶中的長者、少數族裔人士和有特殊需要人士，在有需要時為他們提供適當協助。

至於使用自設天線的住戶（包括居於村屋、平房、唐樓的住戶），暫時無須調整其數碼電視接收器材或天線。有關住戶如在12月1日凌晨後未能收看任何一個節目台，才需要為其數碼電視接收器材重新搜台。

點擊即可瀏覽通訊辦的專題網頁查閱詳情：【下一頁】，查詢可致電通訊辦熱線（電話：2961 6333）。有關重新搜台的資料，可參考連結：【下一頁


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記者：黃穎津

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