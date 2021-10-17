【MIRROR成員】粉絲為Anson Kong舉行連串生日應援　生粉：很開心見證AK愈來愈好

▲ 生粉為AK舉行一系列生日應援。

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）昨日（10月16日）踏入29歲生日，同時宣布成立自家時裝品牌KYUBI，名副其實正式做「老闆」，可謂雙喜臨門。

AK的Fans Club準備了一系列的慶生、應援活動，包括義工團、戶外廣告牌、IG Filter、朗豪坊展覽、大電視等，讓一眾「生粉」打卡留念。

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AK生日普天同慶

其中，生粉們於10月15日至21日期間，在旺角朗豪坊舉行展覽，場內不但設有AK超靚仔相片牆之外，還有AK最愛的結他、新歌《虎道門》MV服裝、《打天下》劇中的空手道服，更展出其自家品牌的最新產品，吸引大批粉絲到場拍照。

期間，有5至6位粉絲團Helpers，負責協助場地秩序管理，及派發應援物。

粉絲團Admin之一的阿柴接受TOPick專訪，稱在兩個月前已着手籌備生日應援，直到應援活動開始前兩個星期，她們更是馬不停蹄、幾乎不眠不休，務求讓生粉可以普天同慶。

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AK+生粉愛心爆棚

AK出名是愛動物之人，「奉江老闆口諭」，期望生粉將送禮物的心意，轉贈到有需要的毛孩身上，相當有愛心。於是，生粉組成義工團，親力親為參與狗場義工服務，並將集資餘下的金額，以AK的名義捐款給動物救援組織「BigTree大樹下善待動物庇護站」。

阿柴說：「第一團義工團由我負責帶，很感恩地，當天每位生粉義工都落手落腳去做，完全不怕骯髒，狗場的負責人也有稱讚我們。很開心在做善事之餘，也能將老闆的善心散播出去。」

▲ （IG截圖）

追星建立真友誼

對於有些人認為追星只會帶來壞影響，而且浪費時間和金錢，她則認爲：「首先，在追星的過程中，最大的收穫是我認識了很多朋友，活動以外我們都會相約見面。而且，我相信我們的付出，老闆是會感受到的。因為，每個人小小的力量，聚集在一起，便造就了他現在的成就。」

她續指，以AK的真性情與正能量作為動力，驅使她不斷進步，成為更好的人：「他是個對人很真誠的藝人，帶給人們正能量，做任何事情都非常認真努力。看着他進步，自己也覺得要一起進步，由以前出活動只有約20人，直至現在，基本都幾百個粉絲出席，很開心見證到他愈來愈好。」

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最後，她代表生粉們向AK隔空喊話，送上生日祝福：「最重要希望你身體健康，知道你工作愈來愈忙，一定要有個強壯的狀態去面對。我們會一直默默守候、支撐着你，希望我們可以一起繼續渡過更多的3周年、甚至10周年、20周年。」

記者：曾嘉善

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