【施政報告2021】林鄭月娥冀從根本改變貧窮狀況　將合併長生津普通及高齡金額

▲ 林鄭月娥強調，如果有一個更好的未來，便可以從根本改變香港的貧窮狀況。（政府提供）

行政長官林鄭月娥今日（17日）出席活動時表示，今年《施政報告》着重為香港勾劃未來，故報告內的扶貧措施不多，希望市民理解。她強調，如果有一個更好的未來，便可以從根本改變香港的貧窮狀況。

林鄭月娥又指，她在《施政報告》中提出了一個重點項目。在明年下半年，當局將會合併長者生活津貼的普通金額及高齡金額，劃一採用普通津貼較為寬鬆的資產上限，但是金額會跟隨較高的高額津貼，估計大概有5萬多個長者可以即時受惠。

此外，林鄭月娥稱，當局也會在下一個立法年度修例落實取消強積金「對沖」，並全力加快興建公屋，增建過渡性房屋和為輪候超過3年的合資格公屋申請人提供現金津貼，目前已經有5萬多戶得到這個現金津貼。



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記者：黃穎津