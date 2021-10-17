【慘不忍睹】港租客擅貼牆紙全屋留膠水漬 業主收樓慘不忍睹如凶宅：可否扣按金

▲ 港租客擅貼牆紙全屋留膠水漬 ，業主收樓慘不忍睹如凶宅。

本港一位業主近日在網上求助，稱2018年將單位租給一名斯文租客，近日對方退租，上門收樓赫然發現對方擅自貼牆紙，全屋牆上留下頑固膠水漬，部分牆身嚴重發霉，就連廚櫃也發霉損毀。業主慨嘆收樓時慘不忍睹如凶宅，憂要花大筆錢翻新，網民詢問應否扣租客按金。

該名業主近日在「親子王國」討論區發文，稱2018年將柴灣一個單位租給一名斯文租客，由於當時單位牆身尚未翻油，對方仍願意入住，業主因此主動每月減租1,000元。

豈料近日租客退租，業主上門收樓，赫然發現對方擅自在單位貼上牆紙，牆紙被剷後後，全屋牆身遺下「一撻撻」頑固污漬，其中一面牆更嚴重發霉，

我之前唔知佢自己粘牆紙，又會攪到d牆咁，本身有預咗要搵師傅翻油執執佢，但無預情況咁嚴重…

牆身正常損耗我預咗，但呢個情況嚇到我當時唔識畀反應......

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該名業主又稱，單位廚櫃同樣遭映，出租前廚櫃乾淨完好，惟收樓發現廚櫃嚴重發霉，租客竟以錫紙包裹，業主直言，

牆身本身係磚到頂又貼晒牆貼都唔知咩事。如果佢有同我講廚房地櫃有問題我一早就維修咗，依家變咗無得整要成個櫃換！」



業主直指單位狀況慘不忍睹，形容入屋時有種進入凶宅感覺。她指根據報價，全屋的牆身都要鏟底重新髹油，至少花費近2萬元，比預算超出太多，而且廚房地櫃、廁所門亦需要更換。她表示只想和平解決事件，欲扣除部分按金以支付維修費，

我無諗住要佢負責晒，但係咪可以扣部份按金呢？

帖文一出引起網民熱議，大批網民指，租客不應在未有諮詢業主的情況下擅自貼牆紙，加上牆身嚴重損毀，業主扣按金亦屬合情合理。但也有網民稱，業主原本單位已有些殘舊，不應扣租客按金。

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責任編輯：王明芳