  • 25°C
香港時間 : 20211017日 (週日) 15:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【形象破滅】遺體修復師陳修將虐殺女友手段曝光　家人悲痛認屍：面部腫脹全身瘀傷

親子 14:10 2021/10/17

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

台灣遺體修復師狠殺女友，家人悲痛認屍。

台灣黑社會大哥陳修將浪子回頭成遺體修復師，一度成為佳話，日前卻涉嫌殺害22歲女友被捕，令外界震驚。死者弟弟接受當地媒體訪問時指，陳修將專挑最痛的部位打，導致姊姊面部腫脹、全身瘀傷，家人幾乎認不出她的容貌。

女友被打至「不成人形」

據台媒《ETtoday新聞雲》報導，陳修將原本和老婆育有1子1女，及後搭上22歲胡姓女友，兩人交往近2年。近日陳修將懷疑女友與好兄弟曖昧，經常為此爭吵，男方情緒暴躁，不時動手打女友。死者弟弟表示，陳修將每次下手都很重，形容姊姊被打至「不成人形」，雙眼、嘴角等現瘀青及紅腫。

胡女受虐後仍深愛陳修將，早前被拍下一同入住汽車旅館，卻於15日慘遭男方殺害。據悉胡女送院前已經死亡，身上有明顯外傷，口、鼻滲出啡色液體，身上有不明炭味，醫院見狀立即通報警方。陳修將隨後坦承自己殺害女友。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新影片：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

死者弟弟：專挑最痛部位打

死者弟弟表示，姊姊面部腫脹、左額頭有被縫合過的開放性傷口，全身現瘀傷，家人認屍時幾乎認不出她的容貌。他又指陳修將專挑最痛的部位打，瘀傷位置集中在脛骨、膝頭、腳踝、手腕及手踭，懷疑姊姊生前遭虐待。胡女慘被虐殺，家人認屍時哭斷腸，從小照顧她的祖母更情緒激動一度昏迷，場面令人心酸。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

陳修將被捕後向警方供稱，他與胡女發生爭執，徒手拉扯她的頭髮，使她頭部撞及重物，硬腦膜下出血致死。檢方認為陳修將涉有殺人等重罪，且有逃亡及串供之虞，裁定收押禁見。另外，檢警查出胡姓女友是陳修將禮儀公司的員工。

陳修將曾是黑道大哥，先後坐過5、6次監，早前決定金盆洗手成為遺體修復師，義務為罹難者修復遺體。如今他涉嫌殺害女友，過去愛護家庭、洗心革面的形象瞬即幻滅。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【形象破滅】台灣黑幫大哥浪子回頭成遺體修復師　陳修將今抓頭狠撞涉殺22歲女友被捕
11:24 2021/10/16
【形象破滅】台灣黑幫大哥浪子回頭成遺體修復師　陳修將今抓頭狠撞涉殺22歲女友被捕
【改過自新】黑幫大哥洗心革面成遺體修復師　趕赴台鐵災區還死者最後尊嚴
18:17 2021/04/07
【改過自新】黑幫大哥洗心革面成遺體修復師　趕赴台鐵災區還死者最後尊嚴
【太魯閣號出軌】4歲女童遺體多處傷口受損嚴重　遺體修復師通宵修補
16:57 2021/04/04
【太魯閣號出軌】4歲女童遺體多處傷口受損嚴重　遺體修復師通宵修補

你可能感興趣

【形象破滅】台灣黑幫大哥浪子回頭成遺體修復師　陳修將今抓頭狠撞涉殺22歲女友被捕
11:24 2021/10/16
【形象破滅】台灣黑幫大哥浪子回頭成遺體修復師　陳修將今抓頭狠撞涉殺22歲女友被捕
【改過自新】黑幫大哥洗心革面成遺體修復師　趕赴台鐵災區還死者最後尊嚴
18:17 2021/04/07
【改過自新】黑幫大哥洗心革面成遺體修復師　趕赴台鐵災區還死者最後尊嚴
【太魯閣號出軌】4歲女童遺體多處傷口受損嚴重　遺體修復師通宵修補
16:57 2021/04/04
【太魯閣號出軌】4歲女童遺體多處傷口受損嚴重　遺體修復師通宵修補
家庭關係 愛情 遺體修復師 黑社會 台灣

最高瀏覽

【惡頂奶奶】稱短髮方便坐月狠剪頭髮及耳　新抱崩潰丟奶樽被豬隊友罵可怕
16:11 2021/10/13
【惡頂奶奶】稱短髮方便坐月狠剪頭髮及耳　新抱崩潰丟奶樽被豬隊友罵可怕
【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女
18:55 2021/10/15
【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女
【形象破滅】台灣黑幫大哥浪子回頭成遺體修復師　陳修將今抓頭狠撞涉殺22歲女友被捕
11:24 2021/10/16
【形象破滅】台灣黑幫大哥浪子回頭成遺體修復師　陳修將今抓頭狠撞涉殺22歲女友被捕