【形象破滅】遺體修復師陳修將虐殺女友手段曝光　家人悲痛認屍：面部腫脹全身瘀傷

▲ 台灣遺體修復師狠殺女友，家人悲痛認屍。

台灣黑社會大哥陳修將浪子回頭成遺體修復師，一度成為佳話，日前卻涉嫌殺害22歲女友被捕，令外界震驚。死者弟弟接受當地媒體訪問時指，陳修將專挑最痛的部位打，導致姊姊面部腫脹、全身瘀傷，家人幾乎認不出她的容貌。

女友被打至「不成人形」

據台媒《ETtoday新聞雲》報導，陳修將原本和老婆育有1子1女，及後搭上22歲胡姓女友，兩人交往近2年。近日陳修將懷疑女友與好兄弟曖昧，經常為此爭吵，男方情緒暴躁，不時動手打女友。死者弟弟表示，陳修將每次下手都很重，形容姊姊被打至「不成人形」，雙眼、嘴角等現瘀青及紅腫。

胡女受虐後仍深愛陳修將，早前被拍下一同入住汽車旅館，卻於15日慘遭男方殺害。據悉胡女送院前已經死亡，身上有明顯外傷，口、鼻滲出啡色液體，身上有不明炭味，醫院見狀立即通報警方。陳修將隨後坦承自己殺害女友。

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死者弟弟：專挑最痛部位打

死者弟弟表示，姊姊面部腫脹、左額頭有被縫合過的開放性傷口，全身現瘀傷，家人認屍時幾乎認不出她的容貌。他又指陳修將專挑最痛的部位打，瘀傷位置集中在脛骨、膝頭、腳踝、手腕及手踭，懷疑姊姊生前遭虐待。胡女慘被虐殺，家人認屍時哭斷腸，從小照顧她的祖母更情緒激動一度昏迷，場面令人心酸。

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陳修將被捕後向警方供稱，他與胡女發生爭執，徒手拉扯她的頭髮，使她頭部撞及重物，硬腦膜下出血致死。檢方認為陳修將涉有殺人等重罪，且有逃亡及串供之虞，裁定收押禁見。另外，檢警查出胡姓女友是陳修將禮儀公司的員工。

陳修將曾是黑道大哥，先後坐過5、6次監，早前決定金盆洗手成為遺體修復師，義務為罹難者修復遺體。如今他涉嫌殺害女友，過去愛護家庭、洗心革面的形象瞬即幻滅。

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責任編輯：王明芳