【冰島潮什麼】靚媽梁芷珮大騷馬甲線　$600元歎溫泉睇超靚景 【多圖】

▲ 梁芷珮全新旅遊節目《冰島潮什麼》。

憑主持《潮什麼》系列成功入屋的靚媽梁芷珮（Christy）與丈夫Kenneth，現在身處於克羅地亞，並不時在個人社交平台上載照片分享旅程點滴，當中包括泳照，梁芷珮一於騷fit爆身材向粉絲大派福利。

其實梁芷珮在往克羅地亞前，早在7月時已與丈夫同到冰島，為全新旅遊節目《冰島潮什麼》進行拍攝工作，該節目將於明晚（10月18日）起於翡翠台播出。

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見識冰島火山壯麗

今次Christy在冰島環島遊，並玩盡海陸空，包括行冰川、划艇、暢玩峽谷激流、出海追鯨魚、垂釣超巨型冰島雪魚、以安全距離欣賞活火山、高空滑索，及見識大大小小的天然溫泉等。

在周一首播的《冰島潮什麼》內容，包括梁芷珮到西南部近期最熱門景點——火山！該座火山足足「沉睡」了800年，直至今年開始「復活」並連環爆出熔岩，尤其3、4月期間更被旅客形容為「爆得好靚」。

雖然Christy走訪冰島時該座火山活躍度已大減，但仍偶爾會爆發，故Christy與老公決定搏一舖，最終皇天不負有心人，Christy成功如願直擊到火山爆發實境。

表現振奮的她，更忍不住邊觀賞火山邊驚嘆謂：「好幸運可以睇到，因為真係唔係次次可以睇到！」

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享受溫泉睇靚景

另外，她到訪位於市中心、籌備時間長達十年的超豪華天然溫泉。該天然溫泉在疫情期間開業，故暫時鮮有外國攝製隊走訪，今次Christy可算香港「打頭陣攝製隊」為觀眾開眼界。

該天然溫泉除環境舒適、空間感十足外，當地少見的落地玻璃設計更讓用家能飽覽冰島靚景，高度配合「融入冰島天然環境」的相關主題，且價錢合理，只需港幣600元至800元左右，便可潮歎當地人最愛的「天然溫泉Relax七部曲」。

Christy親身體驗這個「冰火感」交融的Spa，更展露她結實的馬甲線。

另外，好動的Christy還潮玩了高空滑索、潮住當地相當難Book的帳幕酒店、以及潮食百年老店麵包舖內的冰島Style早餐。

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