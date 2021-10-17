【星空下的仁醫】鄭嘉穎馬國明鍾嘉欣提攜後輩　陳自瑤「神倒模」演年青版龔慈恩　

▲ 《星空下的仁醫》

鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢等主演的TVB台慶劇《星空下的仁醫》，於明晚（10月18日）首播，故事以三位技術高超的兒科醫生許甘楓（鄭嘉穎飾）、況叢昕（馬國明飾）、章以芯（鍾嘉欣飾）為主線，並加插感人且錯綜複雜的愛情線，包括外科主管麥海琪（周家怡飾）與叢昕的「波折戀」。

《星空下的仁醫》一開始劇情除有大型交通意外場面外，劇中馬國明演的況叢昕，更當街以震撼眼球手法搶救小童。

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孔德賢具鄭嘉穎影子

此外，在《星空下的仁醫》首集，分別飾演年輕版甘楓、年輕版叢昕及年輕版以芯的孔德賢、曾展望及呂靜文已相當搶戲，尤其孔德賢炮轟曾展望場口，更真的有嘉穎影子。

對此，監製方浤酌（Ben）大讚三位演員有潛質，並謂嘉穎、馬國明及鍾嘉欣居功不少：「3位新演員都好勤力，佢哋有專登去睇馬明、嘉穎同嘉欣拍攝，希望自己演番對方年輕時更加神似；至於嘉欣佢哋亦同三位後輩有交流，仲同佢哋分享番自己嘅演法。」

監製讚新一代演員

同時，Ben又大讚劇中一眾新一代演員：「何依婷、張寶兒、林子超、黃碧蓮雖然只係飾演實習醫生，但佢哋上堂『學醫』嘅時候同主角一樣咁認真，又畀好多時間做功課。佢哋各有特色，何依婷個角色會經歷一個醫生職業生涯入面好重大嘅轉折，佢亦處理得好有層次。」

他續指：「張寶兒個角色很複雜，無論背景抑或內心掙扎，佢全部處理得好好。然後正峰就演得好自然，畀人感覺真係好騰雞；而飾演進取型醫生嘅子超，除咗基本功紮實，面對前輩對手亦完全零怯場。碧蓮就有意想不到嘅驚喜，佢為咗改番好啲鬼妹仔口音，好努力不斷咁讀報紙。」

Ben並表示經驗豐富的陳自瑤亦是相當用心：「佢好勤力，佢演番龔姐年輕版，佢除咗去現場睇龔姐（龔慈恩）點演，仲去埋剪片房睇。」

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