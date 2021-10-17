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【減肥秘訣】食神梁文韜減掉約130磅　韜韜揭減肥秘訣：1個月減4磅

娛樂 15:58 2021/10/17

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食神韜韜成功減肥。

因為主持TVB節目《日日有食神》而為人認識的食神韜韜（梁文韜），除了他出眾的廚藝外，韜韜的肥胖身形，特別是其巨肚最令觀眾難忘。在2005年，韜韜曾透露當時他的腰圍達48吋。

韜韜從事飲食業，不免吃得較多，加上工作忙，不免導致身體肥胖，由此他也受「三高」困擾。

到近年他為健康減肥，而且成績十分顯著，在4個月前，他已表示由325磅減到195磅。以韜韜現時71歲的年紀來說，此減肥成績更是令服佩。

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由325磅減至195磅

在內今年6月，韜韜接受老友蔡瀾的網上節目訪問，網民在節目驚訝地發現，食神韜韜明顯比以前清減很多，連蔡瀾也不禁對韜韜說：「現在你清瘦了不少。」。

韜韜當時自豪地講他的體重：「由325磅減到195磅，靠做運動。」蔡瀾聞言大讚：「你的意志力非常強。」不過他當時未有詳述做減肥的內容。

直到上月起，韜韜在抖音開帳戶拍片介紹美食外，還拍片分享減肥心得。

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韜韜揭減肥秘訣

不過他也知道現在比以前瘦了很多，但大家反而擔心其健康，所以韜韜首先用文字報平安，寫道：「很多粉絲朋友問我怎麼突然暴瘦，紛紛懷念起我的大肚腩，但也擔心我瘦得太快，關心我的健康，今天就跟大家統一聊聊我的健康減肥秘籍。」

然後韜韜拍片，在片中講現時你的血壓、血脂及血糖情況：「首先，非常感謝大家嘅關心先，嗱，我一啲事都無，話畀你哋聽我係健康嘅，而且我啲『三高』係好靚仔嘅。咁點解會瘦咗呢？」

然後，他親解減肥秘訣：「我係由2019年2月8號開始少食澱粉質，多做運動，1個月減4磅，經過33個月嘅時間，就成為咗依家咁喇。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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