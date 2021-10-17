【貨運需求】港機場上月貨運量較去年同期增17%　往來北美及東南亞升幅最明顯

▲ 港機場上月貨運量較去年同期增17%，往來北美及東南亞升幅最明顯（資料圖片）

本港貨運需求持續上升，香港機場管理局今（17日）公布香港國際機場上月份的航空交通量，其中機場貨運量較去年同月上升17.9%至455,000公噸，以往來北美及東南亞的貨運量升幅最為明顯。

與此同時，由於去年同月的低基數，9月的機場客運量及飛機起降量，較去年同期分別急增 127.4%及32%至227,000人次及13,920架次。9月月內，機場每天處理客運量逾7,000人次，佔2019年同月疫情前水平約5%。於上月，來自中國內地出境轉機往歐洲及北美的旅客量錄得顯著升幅。

於今年首九個月，機場的貨運量上升13.1%至360萬公噸，客運量及飛機起降量則分別同比下跌89%及18.6%至941,000 人次及 101,425架次。

在過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別同比下跌95.2%及39%至120 萬人次及 137,520 架次，貨運量則上升8.3%至490萬公噸。

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責任編輯：鄧凱文