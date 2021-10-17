【區議員宣誓】徐英偉：要較多時間處理宣誓存疑個案　會盡快安排餘下區議員宣誓

▲ 民政事務局局長徐英偉。（經濟日報資料圖片）

政府已完成4場區議員宣誓，民政事務局局長徐英偉今日表示，受早前熱帶氣旋襲港影響，需要較多時間處理17名區議員宣誓存疑的個案。他又指，正逐一審視申請押後宣誓的個案，會盡快安排餘下區議員宣誓。

新界西區議員本月8日完成宣誓後，包括民主黨元朗區議員鄺俊宇、黃偉賢等17人被指宣誓存疑，但當局至今仍未公布最終結果。徐英偉今日表示，正認真逐一檢視各人所作之申述，強調「要逐個睇」、「唔催得」，當有決定便會公布，又指因早前「打風」而要較多時間處理。

目前尚有4名民主派區議員尚未宣誓，包括因正還押或在囚的葵青區議會主席梁錦威、大埔區議員姚鈞豪，以及因要接受手術而申請延後宣誓的元朗區議員張秀賢。而民主黨北區區議員黃凱盈早前亦申請延後宣誓，但未有透露原因。

徐英偉表示，正逐個審視申請押後宣誓的個案，提到部分人因身體欠佳，到北角社區會堂宣誓有一定困難，強調經審視個案後，會盡快安排餘下區議員宣誓。

對於有被DQ區議員透露被要求退還實報實銷營運開支，徐英偉回應指，法例對所有區議員申領實報實銷開支有基本要求，強調有關指引和條例寫得很清楚，強調做法按既定程序作出，並非對個別人士作特別處理。

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責任編輯：胡偉明