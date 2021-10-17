【能源有價】中電研發電跳舞氈邀市民了解發電不易　每跳舞一次捐5度電

▲ 中華電力設計出發電跳舞氈，並於今年推出中電愛跳舞社區及義工活動。（陳梓蔚攝）

碳中和知易行難，有電力公司設計出發電跳舞氈，由本月至11月，將在九龍新界邀請市民在發電跳舞氈跳舞，市民完成一次舞蹈，電力公司將向有需要人士捐出5度電。負責工程師指，由於疫情下設計需在家進行，經常與家人鬧出笑話，令人哭笑不得。

中華電力設計出發電跳舞氈，並於今年推出中電愛跳舞社區及義工活動。由本月起至11月，流動宣傳車將在中電供電區域內邀請市民跳舞；中電亦會舉辦多場社區跳舞班。

活動參加者每完成一次舞蹈，中電即會向有需要人士捐出5度電，總額最高達至200萬元。

▲ 陳龍光稱，發電跳舞氈的設計不是為了產電，而是希望市民了解發電不易，更珍惜電力。（陳梓蔚攝）

負責設計發電跳舞氈的中電專才學院署理副總監陳龍光指，團隊由去年6月起用了約2個月設計，惟當時正值第三波疫情，只能在家設計，「當時要測試負壓能力，在家中飯桌上大力打向裝置，發出巨響，把家人嚇得半死。」

發電跳舞氈只由壓電片發電，所以就算極力跳舞，能產生的電量亦不高，只夠短暫點亮燈泡。陳龍光稱，發電跳舞氈的設計不是為了產電，而是希望市民了解發電不易，更珍惜電力。

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記者：陳梓蔚