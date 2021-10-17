【香港運動員】新劍擊館有望下屆全運前落成　張小倫：希望可以爭取劍擊賽事在港進行

▲ 劍擊隊的張小倫、蔡俊彥和崔浩然，以及殘奧「七金劍后」余翠怡今到商場出席運動員分享會。（陳靜儀攝）

繼「牛下女車神」李慧詩後，劍擊隊的張小倫、蔡俊彥和崔浩然，以及殘奧「七金劍后」余翠怡今（17日）亦到商場出席運動員分享會。張小倫表示，希望可以爭取下屆全運會的劍擊比賽在香港進行。

對於新劍擊館有望於下屆全運會前落成。張小倫表示，難得下屆全運會在大灣區舉行，且趁香港人十分支持體育發展，如果可以爭取劍擊賽事在香港舉辦是很好的方向及目標，認為有助推動運動發展，可以一舉幾得。

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張小倫又認為，有新的劍擊館對劍擊運動的發展較健康，他表示，現時劍擊館很不足夠，有很多小朋友都會到劍擊館訓練，再加上成年人會有百多人在同一場館內練習，希望體院可以提供更多場地和空間，相信會較有利這項運動的發展，也有助培養接班人。

而重返劍擊隊的崔浩然就表示，對歸隊後首次出席公開活動感到開心，透露劍擊隊預計會於12月初到海外參與世界巡迴賽，又表示預計出戰人選有6至8位，而現時自己的香港排名已重回前8，十分期待能夠出戰國際比賽。同場的蔡俊彥亦表示，期望明年的亞運會能夠在團體及個人賽奪金，對個人機團體的實力有信心。

余翠怡則表示，能看到政府願意支援體育發展，不過資源不會有人嫌多，尤其對殘疾運動員，希望看到體育發展越來越好，亦希望大家支持運動員時不要區分運動員是否健全。



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記者：黃小冰