【聲夢傳奇】炎明熹拍攝《青春本我》喊唔出　關機後Gigi落淚自責：想打自己

▲ 炎明熹為演出《青春本我》表現未如理想感自責。

TVB劇《青春本我》在今日（10月17日）進行探班，《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、文凱婷、詹天文、潘靜文、林君蓮、蔡愷穎、林沚羿、冼靖峰、何晉樂、林智樂、孫漢霖在場外，JW王灝兒、朱敏瀚等亦有參與今日的拍攝工作。

可是今日Gigi要拍攝一場喊戲時，無奈天性硬朗，而且或因首次演喊戲較緊張，結果炎明熹喊唔出，就算在導演耐心指導下，卻仍然未能喊出來。最後，只好用紙巾扮作抹眼淚來完成拍攝。

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姚焯菲成功喊出

Gigi之後受訪稱，因為自己平時很少喊：「即使真的想喊都叫自己不要。」表示感謝導演沒嫌棄陳責罵她，循循善誘地教導演戲。

可是，她拍戲時喊不出來，在接受《東張西望》卻因一時感觸而情緒不穩落淚，要用紙巾不停抹眼淚，連主持《東張西望》亦不斷安慰她。Gigi也無奈稱：「唔知點解要喊又喊唔出，唔拍，我又喺度喊，好想打自己。」表示日後考慮上演技課進修。

至於姚焯菲今日也要演喊戲，而她則順行過關，對住公仔便喊出來。因拍劇，所以周日也要早起，Chantel坦言有點累，但一埋位便精神，並專業地稱有責任演好每埸戲。同時，Chantel表示記對白只要理解當中的意思便很容易記住，不用死背。

另外，之前有傳顧嘉煇和林子祥參與演出《青春本我》，監製彭幼芳澄清一切並非事實。

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