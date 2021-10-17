【人生如戲】清潔工中頭獎一夜變億萬富翁 過足10年荒誕生活最終下場峰迴路轉

浪子回頭金不換！英國男子Michael，2002年中彩票頭獎，獎金是1,000萬英鎊（約1億港元），一夜間成了億元富翁，從此他過著紙醉金迷、酒池肉林的荒唐生活，10年間耗盡獎金，最終下場更峰迴路轉。

綜合外媒報道，19歲的Michael Carroll， 於2002年運用身上僅剩的4英鎊買了樂透彩票，結果中頭獎，獎金高達970萬英鎊（約1億元港幣），從此過上紙醉金迷的糜爛生活。

他曾經多次舉辦毒品性愛派對、酗酒、嫖妓及豪賭，每天晚上他最少有8名妓女陪睡，每日基本花費達2,000英鎊(約2萬港幣)。一夜致富的他行為失當，曾向路人隨機丟漢堡、雞塊等，又直言睡跟4000名女性有過性關係。

他的妻子因受不了自己的老公整天和成群的妓女、酒肉朋友胡混，一度帶上女兒離開。

他的生活讓我覺得噁心。

過度花費的結果，最後在2012年宣佈破產，妻子、房子及車子均離他而去Michael曾靠著領救濟金度日，一切回到原點。很多人問Michael失去財富的感覺是甚麼，他只說：「我沒有失去錢，是我花掉了！」

▲ Michael19歲時中彩票頭獎，一夜間變億萬富翁。（網上圖片） ▲ 但他之後過足揮霍人生10年。（網上圖片） ▲ 更紙醉金迷。（網上圖片） ▲ 稱自己曾有4000名性伴侶。（網上圖片） ▲ 最後他破產，成了礦工。（網上圖片） ▲ 幸前妻之後回到他身邊。（網上圖片） ▲ 他稱現時過得很快樂。（網上圖片）

從前的1億富翁，如今變成運送木柴和煤礦的工人，每天工作12小時。Michael於餅乾工廠當堆高機司機，並取得屠宰場的專業認證。但他卻直言不覺得苦，偶爾更因拿到小費而感到高興。

生活不僅僅是金錢，雖然很難相信，但我必須說我過的比以前快樂！



落得如此下場，早年離開他的前妻，卻選擇原諒他，並時回到他的身邊，陪伴他平淡度日，最近更跟他再婚。Michael的朋友表示，

現在他比較冷靜，而且已經開始努力工作，生活過得不錯，他們兩人日子也過得很快樂。

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責任編輯：王明芳