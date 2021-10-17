穆家駿負責青年民建聯宣傳公關事務　施永泰：他是「比較出名的KOL」

▲ 青年民建聯副主席穆家駿。（穆家駿Facebook）

青年民建聯今早舉行傳媒聚會，副主席中只有續任的穆家駿缺席。青民主席施永泰解釋，穆因碩士課程而缺席，又形容他是「比較出名的KOL」，相信他是負責宣傳、公關事務的合適人選。

東京奧運期間，穆家駿因批評港隊羽毛球手伍家朗，引發「球衣風波」後備受各界抨擊，他事後一度刪除Facebook和Instagram帳號，並轉用微博繼續發文，但當時就令不少黨友在Facebook上被網民洗版攻擊。

對於曾經釀成「公關災難」的穆，將會負責青民的宣傳、公關工作，青民主席施永泰表示，穆家駿是「比較出名的KOL」，包括正經營Youtube頻道，在微博上亦有大量追蹤者。

施續指，青民最近開設了Instagram帳號，未來亦會考慮開設Youtube頻道和微博，故相信穆家駿是合適人選。

施又解釋，是次聚會原定於上週一舉行，穆家駿當時亦答應出席，但因遷就民建聯舉辦施政擂台，而要改期至今日舉行。施續指，穆家駿碰巧今日要上課而缺席，但強調：「我相信不久將來在其他活動，大家都可以經常見到他。」

副主席劉健峰則表示：「相信穆家駿會透過這件事（球衣風波），反思自己的行為，青年人最緊要勇於承擔返自己做過的事。」劉強調，執委會仍相信穆經營社交平台等經驗，仍可為青民帶來良性發展。

此外，聚會結束前，施永泰帶領一眾執委「放紙飛機」，寓意變革由青年出發。

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