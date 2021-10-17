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【升學資訊】科大首設體驗日　吸引逾千名中學生參加

社會 17:52 2021/10/17

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港科技大學上周日首次舉辦體驗日，邀請本地中四至中六學生到訪科大校園。（科大提供）

香港科技大學上周日（10日）首次舉辦體驗日（Experience Day），邀請本地中四至中六學生到訪科大校園，透過科學實驗、分享環節和導賞團等，讓同學體驗大學生活。活動共吸引逾來自200多所中學，共1,200名學生參加。

體驗日設分享環節，來自不同專業的教授和校友向到訪學生介紹各項新興研究範疇，包括航空航天工程、海洋科學及早前協助香港單車隊出戰奧運的運動空氣動力學等。當天更設有多個導賞團，帶領參加者遊覽科大國家重點實驗室、前沿的科研設備及其他校園設施。

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到訪同學可親身感受科大的「體驗式學習」模式，包括透過試製珍珠奶茶配料「爆珠」，了解化學作用如何影響食物的口感和味道；與由科大維持11次不敗記錄的機械人團隊所創作的機械人比賽「投壺」遊戲，以認識背後的工學原理。對商業及金融有興趣的學生，則利用科大的模擬系統，化身投資經理管理對沖基金。人文社會科學學院及跨學科課程事務處亦舉辦活動，解構今日人類於社交媒體上的溝通模式，讓有意創業的同學，嘗試編製初創商業企劃書。

如有意參與科大本科招生及入學事務處舉辦的活動，可透過以下網址了解最新資訊：

HKUST - UG Admissions：【下一頁

香港科技大學：【下一頁


最新影片推介：


一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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