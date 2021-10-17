【移民英國】港爸難捨高薪厚職讓妻兒先移英　港媽忐忑：一家人分開8年好難受

▲ 一名港媽指丈夫欲讓她與兒子先赴英國，擔心自己難以獨力照顧兒子。

香港近來掀起移民潮，一名港媽日前在Facebook專頁「家長 Secrets」發文，指一家人計劃移民英國。其丈夫打算留港工作賺錢，安排妻兒先赴英，令港媽感忐忑，擔心自己難以獨力照顧小朋友，又為一家人需分開8、9年而感難過。

獨力湊仔港媽感忐忑

港媽在文中指出，兒子現時就讀幼稚園，原以為舉家移民會是十多年後的事；丈夫近日卻不斷查看英國置業資訊，並提出待兒子升小學後，安排她與兒子先赴英，自己則留港做高薪工作養家。港媽聽後感忐忑，

先不說我一個女人能否帶着兒子獨自在那邊生活，想到一家人分開8、9年就讓人難過。

她坦言無法接受丈夫的想法，但也希望小朋友及早接受外國的教育，認為香港無法提供良好的土壤栽培出自由獨立的孩子。帖文引來網民討論，有人建議港媽不要做「偽單親家庭」，「如果目的係為咗小朋友好，不如諗下小朋友要點樣先會開心？」、「口口聲聲話為咗小朋友，事實上小朋友只想要一個完整的家」、「如果要父母分開兩地，小朋友就算到了外國也不會快樂；在香港讀書再辛苦，小孩也有爸爸媽媽陪伴成長」。

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網民提醒留意移民規例

有網民則提醒港媽看清楚移民規例，「咪玩啦！BNO邊有太空人計劃？」、「係咁着數個個學童都走晒啦！」、「英國好快收緊政策等你可以一家團聚，完全唔需要擔心」。

英國政府早前計劃修訂《移民規例修訂文件》，當中涵蓋香港BNO「5＋1」移民簽證條文，列明BNO持有人與非BNO持有人，必須證明「有意同住英國」。若父母其中一方回港工作，或未能滿足此條件，5年後取居留權將存在變數。

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責任編輯：王明芳