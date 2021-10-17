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【黑社會內訌】警方拘17男涉刑恐及傷人　10人21歲或以下年齡最小僅14歲

社會 18:17 2021/10/17

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警方拘17男涉刑恐及傷人，10人21歲或以下年齡最小僅14歲。（曾秋文攝）

警方拘捕17名男子，他們涉及一個活躍於東九龍的黑社會幫派，疑因私人利益關係發生內訌，涉嫌與觀塘和秀茂坪區3宗刑事恐嚇及傷人案有關，被捕人年齡介乎14至59歲，當中10人是21歲或以下的青少年。

警方東九龍總區刑事部反三合會行動組總督察邱宗泰表示，早前一個活躍區內的黑社會幫派疑因私人利益關係發生內訌，在本月初於秀茂坪和觀塘先後發生3宗「刑事恐嚇」和「傷人」案，其中一宗在網吧內的打鬥案更有無辜市民遇襲受傷。

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警方於是在本月15至16日進行代號「犁庭掃穴」的反三合會行動，搜查超過70個地點，包括多間酒吧、娛樂和派對場所。行動中共拘捕17人，年齡介乎14歲至59歲，當中10人年齡在21歲以下及包括學生，涉及罪行包括「傷人」、「自稱三合會社團的成員」、「刑事恐嚇」，經調查後相信其中兩人涉及上述黑幫內訌案件，警方在一人家中搜出一把東洋刀，他同涉「藏有攻擊性武器」罪名，行動中扣留兩輛私家車，被捕人士中11人仍被扣查，其餘6人已獲准保釋候查。

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記者：曾秋文

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