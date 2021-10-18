【香港運動員】女兒出生助黃永棋重拾目標　冀出戰明年亞運及2024巴黎奧運

▲ 全職羽毛球運動員黃永棋年少成名，更為初代香港「林丹殺手」。（湯致遠攝）

運動員的一生異常艱苦，需經過很多努力和堅持，還有失敗及低潮。全職羽毛球運動員黃永棋年少成名，更為初代香港「林丹殺手」，惟16年的全職生涯期間不斷受到傷患困擾，自己曾一度迷失，幸有女兒的出生及創辦屬自己的球會才重拾目標及方向。他表示，會珍惜每一分每一秒，全力以赴，冀能出戰明年亞運及2024巴黎奧運，一方面作為運動員的目標，去到更高的高峰；同時間希望自己的女兒能夠看到爸爸以運動員的身份出賽，成為她的驕傲。

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【香港運動員】全職運動員之路有苦自己知 黃永棋：要抵受引誘勿忘初衷。詳情即看：【下一頁】

香港羽壇現時有兩名「林丹殺手」，其中一名是近年炙手可熱，現香港羽壇一哥伍家朗，另一位就是比伍家朗更早成名，首代「林丹殺手」的黃永棋。現年31歲、曾打上全世界頭十的他，15歲加入羽毛球港隊，16歲轉任全職運動員，18歲在亞洲青年羽毛球錦標賽奪亞軍，同年嶄露頭角，而當時年青有為的他轉眼去年成為人父，更開創自己的球會「黃永棋羽毛球會」。

我的人生打羽毛球佔很大位置，甚麼事情也不能與羽毛球分割。

羽球生涯曾迷失 女兒出現助重拾目標

黃永棋提到，自己由一開始得到父母的支持努力追夢，到運動員後就自己去闖，代表香港隊出戰各大賽事，在羽壇的世界認識到另一半陳祉嘉，更生下愛情結晶；再到自己建立的「黃永棋羽毛球會」，家庭及事業都是圍繞羽毛球。近16年的全職生涯，黃永棋經歷有起有跌，不斷受到傷患困擾，並曾經有所迷失，但迷失過後，結婚後及女兒出生令自己重拾目標以外，心態亦有著改變。

在28、9歲再次受傷及結婚後，其實有一段時間很迷失，打極也打不了，加上父親的離開，有一段時間不知自己如何是好。

要同時兼照顧個人比賽、家庭及球會三方面工作，確實不容易，但黃永棋表示，從很多成功例子中看到，所有事情其實只是時間管理問題；又表示自己過去曾浪費很多時間。

訓練拉完筋可能會與隊友閒談，又或當日不想訓練便不去訓練等，做事很隨心，但現在安排好的時間便會全心全意去做。

他又表示，縱使人的精力有限，但他現在每當處理每一件事，便會專心處理一件事。他指，回到球場便會專心訓練，回到家後便會專心照顧女兒。

與其說是如何分配比例，倒不如我說每一件事上我都會全心全意做好一件事

天道酬勤

另外，出戰明年亞運及2024年巴黎奧運，就是黃永棋作為對自己作為運動員的目標。他提到，自己一向的信念是「天道酬勤」，「很多事情你不能控制，但你要做好自己」。他強調，自己作為運動員，他不認為自己不行，指運動員不可以覺得自己不行，否則心態便會向下，

現在這一刻我還有心去爭，所以會跟教練去配合，會繼續爭取機會表現自己。

黃永棋感謝生命中最重要的人、曾為羽毛球運動員、其妻子陳祉嘉的支持，表示她很明白我及支持自己追夢，更令他無所顧慮。

她跟我說你想打就打，你不想打也沒有問題，因為你已經不是小朋友要別人催促你。

黃永棋曾向父親許下國際賽奪冠的承諾，如今作為人父，他希望可以一直打下去，想以運動員身份讓她看到自己比賽。他笑指，女女如今已有自己的想法，如果她將來想打羽毛球，自己與老婆必定會用心栽培，但最重要的是她能夠快樂成長，而這就是他作為人父的目標。

讓她看到我打比賽，希望讓她覺得原來爸爸運動員出外比賽是這麼厲害。

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記者：曾卓鋒、李榮忠