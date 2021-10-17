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【運動員壓力】余翠怡看「全民造星」減壓　張小倫網上開LIVE有助釋放情緒

社會 19:23 2021/10/17

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余翠怡指有壓力時會看綜藝節目。（陳靜儀攝）

運動員的壓力難以想象，殘疾奧運「七金劍后」余翠怡表示，有壓力會看綜藝節目及比賽，例如「全民造星」，而香港劍擊隊運動員張小倫就指，開直播有助釋放情緒。

余翠怡今（17日）夥同香港劍擊隊運動員張小倫、蔡俊彥和崔浩然出席運動員分享會。余翠怡表示，一般人有壓力或會做運動，但其壓力正正來自運動，因此當面對壓力或練習遇上樽頸位時，會停止想任何與劍擊有關的東西，改爲看比賽及綜藝節目，例如看「全民造星」，看看他人在比賽下面對的壓力，以舒緩自己在壓力下的不安情緒。張小倫就表示，自己面對壓力時有時不懂如何表達，但發現透過在社交媒體開直播，由觀衆問問題，引導自己去分享運動員的生活及訓練等，反而能夠幫助釋放情緒，希望大家繼續關注和支持運動員。

同場的崔浩然復出後首次以運動員身份出席活動。他憶述，當初選擇退役是因爲經常會在比賽中給予自己很大壓力，而無法真正享受當中的過程，但受到隊友的鼓勵且發現自己依舊很喜歡劍擊便決定歸隊，很開心得到教練和體院等支持。他又表示，歸隊初期有點不適應，體能也有點跟不上，到現在能跟上卻又出現一些小傷患，雖不太嚴重但會影響訓練進度，現在要思考如何與這些傷患共處及如何在治療的同時不停止訓練，形容比較困難。

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記者：黃小冰

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