【香港運動員】全職運動員之路有苦自己知　黃永棋：要抵受引誘勿忘初衷

▲ 黃永棋創辦屬於自己的「黃永棋羽毛球會」，冀將自己的技術及經驗傳承給下一代。（湯致遠攝）

東京奧運熱潮掀起香港運動熱潮，本港精英運動員在賽場上發熱發光，再次成為社會的焦點。在喇沙書院讀畢中三後便投身全職運動員行列的黃永棋寄語有意成為全職運動員的人必須要有一種自己會成功的決心，同時要抵受誘惑才不會忘記自己的目標。他感謝林丹師傅湯仙虎的指導，跟他說要抵受誘惑，並希望將自己從不同師傅所學所得及自己的經驗傳承下一代。

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「你做全職運動員的目標是甚麼？」黃永棋劈頭一問。他表示，成為全職運動員並不容易。

如果想做全職運動員，你先要有一種自己會成功的決心，應該要推動自己做到第一，因為世界冠軍只有一個。

以職業球員身份出戰羽壇16年，現年31歲的黃永棋回望當年初出茅廬、鋒芒漸露的自己，認為至今許多曾訂下的目標其實已經達成，包括參加奧運、打上世界頭十等。他認為，達成到目標已是成功的運動員。

每個人成功的定義不一，有人覺得拿冠軍就是成功，但其實成功是人地看你的，要做一個全職運動員，最重要是對得住自己。

他笑指，自己年少接受訪問時指會在高峰時期約26、27歲退役，現在回想起來其實有另一種看法，「運動員就是很多時候達到目標後又會設有另一個目標，因為要一直維持最高水平及狀態，所以要有目標；如果沒有目標，你會很迷失」。

毋忘初衷 感謝林丹恩師教抵受誘惑

常言「三年一代溝」，黃永棋認為，現時的人生活條件轉好，反而未經歷過捱苦的過程卻成運動員最大阻礙，同時坊間誘惑太多，最終忘記自己成為運動員的初衷。

做運動員不是為錢，不是為了體院的人工，一開始是為了拿冠軍，想做世界冠軍而去推動自己，所以做運動員應該要一心一意。

教他要一心一意對待羽毛球、抵受誘惑的人，正正就是曾為他手下敗將、奧運金牌退役羽毛球運動員林丹的教練湯仙虎。這位「冠軍中的冠軍」曾助林丹及多名羽壇球手在奧運會及各大獎賽奪得金牌，黃永棋指很感謝他的指導，笑指違憾自己未能成為其中一員，但受他的指導下，自己影響很深，亦受到他一生奉獻給羽毛球的態度所感染，「他教我要抵受誘惑，專注做一些細節，做人也是一樣，不只是羽毛球」。

展望將來，黃永棋希望可將自己所學及經驗傳承下一代。

縱使他們將來未必成為運動員，但希望自己的人生經驗能夠幫助他們成長，這就是我作為教練的目標。

黃永棋戰績

現時世界排名：第48位（男單） 最高世界排名：第10位（男單）（2017年） 部分比賽佳蹟： 2008年／亞洲青年羽球錦標賽混合團體、男子單打／季軍銅牌 2009年／紐西蘭羽毛球大獎賽（男子單打）／亞軍 2011年／紐西蘭羽毛球國際挑戰賽（男子單打）／亞軍 2012年／奧運（男子單打）／16強 2013年／美國羽毛球黃金大獎賽（男子單打）／亞軍 2013年／東亞運動會羽毛球比賽（男子團體）／銀牌 2014年／澳門羽毛球黃金大獎賽（男子單打）／亞軍 2015年／碧特博格羽毛球黃金大獎賽（男子單打）／亞軍 2016年／越南羽毛球大獎賽（男子單打）／冠軍 2017年／丹麥羽毛球頂級超級賽（男子單打）／準決賽 2017年／世界羽毛球錦標賽／8強 2019年／印尼羽毛球公開賽（男子單打）／準決賽 資料來源︰經濟日報資料室

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記者：曾卓鋒、李榮忠