【MIRROR成員】柳應廷吳林峰爆打機趣事　許廷鏗為好友抹汗展友情

▲ Jer跟吳林峰是多年好友。

《吳林峰明天一切如常演唱會》昨晚在旺角麥花臣場館舉行，吳林峰除了藉今次演唱會與樂迷重溫由街頭唱到麥花臣的神奇之旅，更特別請來生命中兩位重要的男人—許廷鏗（Alfred）及柳應廷（Jer@MIRROR）擔任嘉賓，見證他的首個個唱。

吳林峰甫出場便以《街燈》及《梅利號》炒熱全場氣氛，心情極度高漲的吳林峰然接著唱出盧凱彤《卡嚓》，唱得興起更走落台與觀眾作近距離接觸，打成一片。

▲ Alfred為吳林峰抹汗。

身為唱作歌手的吳林峰，唱出一系列由他作曲的作品，包括：陳柏宇《純白》、Edan《小諧星》的demo版本〈我的不夠完美〉、吳嘉禧（Cheronna）《逐步拾回自己》，全新的演繹方式，為幾首歌曲帶來全新的感覺。

Alfred現身台上，二人合唱了吳林峰提到的第一首創作給別人的《雪糕》。唱罷此曲，Alfred即窩心地為吳林峰抹汗，卻邊抹邊搞笑說：「其實抹唔到喇喎，我驚個妝會落咗。」但Alfred即說：「呢啲Bromance，識咩吖你哋！」

▲ 二人互相鼓勵。

搞笑過後，Alfred即感性向吳林峰道謝，說：「你頭先話嗰陣你唔想唱歌，其實我睇你條片時，正正遇上咗我自己唱歌唔好聽嘅階段，跟住聽到你把聲，令我諗起以前啱啱玩比賽時嗰種純粹，而唔係諗緊呢隻歌有幾多點擊，多唔多人聽呢啲嘢，所以對於我嚟講係惺惺相惜。今年年中我唔知自己係咪可以做到一隻獨立發展後推出嘅作品，係有擔心過，但佢係其中一個話：『阿哥，如果你有咩需要，唔好怕麻煩到我，即管出聲，幫到一定幫。』所以我好想喺呢度多謝吳林峰。」

互相感激過後，二人合唱了另一首吳林峰為Alfred寫的作品《痛》。

▲ 合唱《狂人日記》。

唱過《大半生愛人》、未曾公開作品《抱憾》及陳奕迅《歌頌》後，第二位嘉賓Jer@MIRROR登場，並與吳林峰合唱《狂人日記》。

吳林峰透露，他是懷著不忿去寫這歌，因為他與Jer打電玩遊戲FIFA卻半場輸了八分，不過與Jer合唱後，才發現原來這首歌真的很難唱，所以他說：「為咗表達我嘅歉意，我會寫得再難唱啲。」

吳林峰坦言Jer是他的學習對象。「佢明知啲歌難唱，但都會話可以高多個Key，然後練到得為止。」分享過對Jer的印象後，二人便合唱了另一首吳林峰為Jer寫的《迴光物語》，令全場氣氛推上了高峰。

同場加映：MIRROR訪問