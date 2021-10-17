陳豪為糖尿病人特製健康咖啡　有意請陳茵媺設計美食餐單

▲ 陳豪首次親自揀豆設計兩款香味與健康並重的咖啡特調。

「守護心腎大使」陳豪 (Moses) 今天 (10月17日) 出席有關糖尿病的醫生病人活動，介紹兩款由他特別為關注糖尿、心臟和腎臟健康人士而親自設計的咖啡特調，鼓勵大家在品嚐咖啡的同時也要注重健康。

陳豪了解到糖尿病會直接影響心臟及腎臟，最近首次親自揀豆設計兩款香味與健康並重的咖啡特調——「有心」及「健胰」咖啡，讓大眾在享受濃郁咖啡時也能保持身體健康。

Moses：「我深信擁有健康生活的同時也可活出品味。非常高興可以運用自己的興趣及專長，為大眾的健康出一分力。」

陳豪坦言年紀漸長要注重健康，飲食習慣也要減輕身體負荷，又大讚太太陳茵媺在飲食餐單上是專家，會家人製作健康又美味的食物。

不過，被問會否安排為咖啡店推出陳茵媺美食時，陳豪說︰「做生意要計數，除非她親自做廚師，但她要照顧小朋友。我較支持她拍劇。」

但他不排除日後心會邀請太太提供餐單及控制食物質素，兩公婆拍住上。

為鼓勵大眾關注糖尿病及心腎併發症，由11月8日起於「康心摯友」網站(https://bit.ly/moses_coffee) 登記參加免費心腎健康測試，可獲得換領券兩張，每張換領券可於Moses創立的咖啡品牌Blooms Coffee（尖沙咀K11及觀塘apm專門店），免費換取期間限定的「有心」或「健胰」咖啡特調乙杯。名額有限，送完即止。同場加映：