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許靖韻現身K房為fans派福利　Angela透露經常孤獨唱歌

娛樂 14:00 2021/10/17

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Angela跟男fans合照。

許靖韻（Angela）為宣傳新歌，Angela聯同音樂串流平台JOOX及Neway卡拉OK舉行「《I’m Sorry》K campaign」，跟網民及fans一齊唱飲歌。昨日（16日）Angela便去到K場同fans唱新歌，她又表示自己經常一個人唱K，更經常唱通頂。

活動當日，Angela去了多間K房跟fans唱歌，新歌《I’m Sorry》當然是必唱曲目，她更大讚其中一位男fans唱得勁。

fans亦準備了禮物，包括鎖匙扣、曲奇餅、玫瑰花、angela過往推出的所有專輯等。

Angela去到其中一間K房時，兩位fans十分雀躍，一邊合唱一邊自拍，在場工作人員見狀，便示意幫忙，怎料fans竟說：「你唔好阻住我啦！」Angela聽到後立刻爆笑。

活動結束後，Angela更勾起她不少唱K的回憶。坦言小時候是瘋狂唱K，更試過因為唱K而欺騙媽媽，「我哋瘋狂到係lunch hour都會去唱K，因為lunch K係可以連食嘢，學生就會覺得好抵。試過summer time學校早放，我特登唔同媽咪講早放，就為咗去唱K，唱到放學時間先至返屋企。」

她又透露會經常一個人唱K，「錄音之前唔知去邊，於是去咗唱K，自己唱咗兩個鐘，當開聲。我會一次過諗好晒啲歌然後點！自己一個人有好多歌想唱㗎！通常都係快歌，會跳埋舞自high，都冇人睇到，冇閉路電視㗎嘛，仲爽喎，哈哈。」

同場加映：

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 許靖韻 唱K

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