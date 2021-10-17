民建聯陳克勤新民黨李梓敬　雙雙代表建制派出戰新界東北　

▲ 陳克勤與大埔地區人士約見運輸署

新劃分的立法會新界東北直選選區，包括大埔區及沙田區西部。據悉，建制派擬定派出2人參選，除了在區議會紮根多年的民建聯立法會議員陳克勤，還有由自由黨轉投新民黨的前區議員李梓敬。

李梓敬近年活動於社交平台，經常發表具爭議性的政治言論，發布大量政治表態的評論，因此政圈視其及立法會議員何君堯為主要的藍絲KOL之一。至於陳克勤，由今屆立法會起已成為建制派副班長，有份協調政治板塊的工作。陳克勤日前與大埔鄉事委員會主席林奕權、首副主席陳笑權，以及一眾村代表約見運輸署署長，反映林錦公路長久以來的交通擠塞問題。

有政界中人指，爭取連任的陳克勤，固然是建制派對象，李梓敬則是有關方面力捧的人選，兩人如無論意外包攬全部兩席，所以即使非建制派空降該區挑戰，在可以預期的低投票之下，相信難以成功。

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