【天氣轉涼】天文台預料冷鋒抵港氣溫一日急跌7度　周五清晨市區僅19度

▲ 本港天氣轉涼，天文台預料冷鋒本周稍後抵港，氣溫一日急跌7度，周五清晨市區僅19度。（林宇翔攝）

本港踏入10月中天氣開始轉涼，本周迎來東北季候風，市區今日(17日)清晨氣溫跌至20度，天文台預料本周後期一道冷鋒橫過廣東沿岸，周五(22日)早上氣溫會顯著下降至19度，相較前一日氣溫急跌6至7度。冷鋒過後氣溫會有回升，平均有21至22度。

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強烈季候風訊號今日(17日)生效，本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。天文台表示，乾燥的東北季候風會在未來一兩天為華南帶來大致晴朗及稍涼的天氣。受偏東氣流影響，本周中期廣東沿岸雲量增多。

天文台展望周二(19日)大致天晴，周三雲量增多，本周後期有幾陣驟雨，天氣較涼。

天文台科學主任梁浩明提醒，在本周後期會有一道冷鋒橫過廣東沿岸，會有幾陣驟雨，周五開始氣溫會顯著下降。

根據天文台自動分區天氣預報，對比周四及周五早上6時，本港大部分地區由周四的24至26度跌至周五的19至20度，市區氣溫急跌6至7度；部分地區溫度更低，清晨6時打鼓嶺、上水、流浮山跌至18度。

本周五及周六天文台預測氣溫19至23度，市民要留意溫度的變化以免着涼。

到下周初冷鋒過後，東北季候風有所緩和，本港或有機會回暖，天文台預測下周初平均氣溫21至27度，短暫或部分時間有陽光，早上稍涼。

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本報記者：李榮忠