【旺角變天】花墟徑變身水道公園　市建局：合適項目將納入未來5年發展

▲ 黃偉綸相信擬建的水道公園，將令花墟及周邊地帶煥然一新。（構想圖，發展局圖片）

市建局剛完成「油麻地及旺角規劃研究」，花墟、太子一帶將變身，市建局行政總監韋志成透露，市建局擬重開花墟徑一段已蓋封明渠，改建成水道及大型水道公園，一路延伸出彌敦道，讓該區變成消閒好去處；公園地庫將附設停車場，在市區提供逾300個車位。市建局將就研究建議諮詢社區，並將合適項目納入未來5年業務綱領。發展局局長黃偉綸相信，日後水道公園將令花墟及周邊地帶煥然一新。

市建局4年前展開「油旺研究」，探討如何提升兩區的土地使用效益，以至重建潛力，今年9月底公布研究結果。黃偉綸發表網誌，市建局行政總監韋志成也亮相，二人結伴落區到訪花墟一帶，討論市區更新策略。黃偉綸稱，研究建議把油旺分為5個「市區更新潛力地區」，另也提出5個發展節點，成為區內重點發展，盼帶動四周的市區更新，其中一個節點是「旺角東水渠道城市水道」。

5個發展節點 周邊煥然一新

韋志成交代最新計劃時，透露市建局擬重開現時位於花墟徑、已被蓋封的一段明渠，再改建成露天水道。至於水道旁邊的界限街多座體育館將重置，整幅地將改建大型水道公園，地庫附設停車場，可容納逾300部車。至於水道就會沿花墟徑，一路往太子道西延伸往彌敦道，兩旁設商業和住宅發展，包括興建高層建築和低層精品商業街。

研究報告稱，旺角東水渠道城市水道將會成為人流滙聚和社經活動的核心點，也提供大量休憩用地、公眾停車場，盼推動「泊車後步行至內街」新概念。新發展亦會配合花墟道活化，以及太子道西唐樓保育，令水道公園、花墟及周邊地帶成為區內樞紐。黃偉綸料屆時區內煥然一新，形容在旺角煩囂環境中，將提供消閒康樂好去處。

將諮詢社區 盼更新有效益

「油旺研究」屬概念性規劃願景，當中亦提出多項新規劃工具，例如地積比率轉移、街道整合、住用及非住用地積比互換等，盼推動市區更新時，更有效益。韋志成又透露，以往有曾申請「需求主導」樓宇重建計劃的落選個案，位於水道新節點範圍，「日後透過新規劃工具，這批舊樓就有機會得到重建」。

黃偉綸稱，就「油旺研究」的建議，市建局將諮詢社區；也就建議的規劃工具制定執行細節，期望明年完成相關工作。韋志成補充，局方會將合適項目，納入市建局未來5年業務綱領，盼盡快開展部分起動項目。

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記者：吳卓峰