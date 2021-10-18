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【網上學習】職訓局獲馬會撥款逾7,600萬　資助560間幼稚園增添電子器材

社會 00:00 2021/10/18

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老師應用工作坊教授的技巧，於疫情期間與家長及幼兒保持緊密溝通。（VTC提供）

職業訓練局（VTC）獲香港賽馬會慈善信託基金撥款逾7,600萬港元，透過香港專業教育學院（IVE）沙田院校幼兒、長者及社會服務系屬下的幼兒教育中心，推展「賽馬會幼稚園數碼能力優化計劃」，其中第二期計劃即將開展，預計將會有300間幼稚園獲得電子器材及網絡支援，IVE則會建立資源共享平台，為560間幼稚園提供參考資源及實踐案例，協助教師善用電子數碼及多媒體。

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另外，IVE會提供專業教師培訓，受惠老師將超過8,200名。計劃總監兼IVE（沙田）幼兒、長者及社會服務系系主任鄧紹芬表示，幼稚園可透過電子數碼設備，進一步提升學校行政、教學行政及家校溝通工作的成效。她指出，過往很多幼稚園的數碼網絡不穩定，電子設備缺乏或過時，有些老師工作時須自備電子器材，不但影響工作效率，也有礙家校協作的效能，相信今次計劃能夠針對幼稚園的電子器材、網絡支援、老師專業水平作全面支援，協助學校在資訊科技方面進行大型改革。

計劃統籌兼IVE（沙田）幼兒教育中心高級講師鄭曉萍則指出，相信幼稚園提升資訊科技的軟件和硬件設備，即使或需再度停課，亦可即時應用相關器材及專業技巧與家長及學童保持聯繫。

「賽馬會幼稚園數碼能力優化計劃」是馬會首個提升幼稚園電子數碼能力的項目，第一期計劃由去年10月起至今年7月為止，合共支持260間幼稚園購買電子數碼器材，並培訓超過4,500名、即全港逾3成幼稚園老師，助提升他們運用電子數碼及多媒體工具等能力。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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