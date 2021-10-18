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【傑出員工】怕血家庭主婦持續進修成抽血員　工作27年：不吝嗇給病人愛

社會 00:00 2021/10/18

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戴秀雲已於瑪麗醫院任職健康服務助理為病人抽血27年。

「我對住血會驚，試過自己個小朋友跌穿頭，我喊到暈。」一名懼血的家庭主婦，竟當上抽血員逾20年。今年59歲的戴秀雲27年前入職瑪麗醫院負責行政部的清潔工作，其後經時任上司鼓勵，毅然修讀健康服務助理課程和考取抽血員資格，成功克服對血的恐懼為病人抽血，期間遇上抗拒打針的血癌精神病患者，又再報讀精神健康課程，終令該患者對她言聽計從，好學不倦的精神令她今年獲醫管局頒發傑出員工獎項。

貶眼已於瑪麗醫院造血幹細胞骨髓移植門診部及日間護理中心，任職健康服務助理為病人抽血27年，戴秀雲回想，當初亦曾質疑自己不能勝任抽血員工作︰「同過上司講驚自己做唔嚟，但到真正學習時我又會很投入，唔再驚血。」她今日笑言︰

抽血唔難，而係要一針見血及人地讚不痛的。

造血幹細胞骨髓移植部門有不少唏噓故事，秀雲憶述曾有一對年邁夫婦，帶着僅23歲患血癌的兒子前來抽血，惟該名少年終日大吵大鬧，誓不排隊打針，及後得知其同為精神病患者，最終擾攘半小時仍抽血不成，秀雲有感難以應對，故再主動上網報讀港大的精神健康課程，學習與精神病患者相處之道。

好學不倦的精神令戴秀雲今年獲醫管局頒發傑出員工獎項（鄧凱文攝）

不久後該名男子再來覆診，秀雲已應付自如︰「首先安排佢坐我身邊，令他感覺被照顧，同時再向其他病人解釋他的情況。」獲得該男子信任後，秀雲終成功為他抽血，其後該患者每次覆診也指定秀雲為他打針，其父母亦對她心存感激。

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秀雲雖作為抽血員，同時亦為不少病人注入強心針，她說曾利用抽血數分鐘時間問候一名婦人，該婦人竟突然落淚，原來其家人亦同時得病，故承受極大壓力，慶幸秀雲及時給予擁抱安慰︰「不要吝嗇愛，關心病人多點，他們的痛苦就會少一點。」

堅持一份工作27年仍滿腔熱誠，下一目標是明年退休後再獲醫管局重聘，秀雲解釋，因熱愛所屬部門及其工作︰

這部門好似一個大家庭，試過放假都回來上班，亦從來都沒想過上班可以這樣幫助到別人，如當沒出來工作可能仍是一位師奶仔。

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記者：鄧凱文

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