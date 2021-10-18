【升格大學】明專最快明年獲3學科範疇評審資格　校長：邁向申請升格非只求「換招牌」

▲ 明愛專上學院正積極部署「升格」大學，校長麥建華稱最快明年集齊3個學科範疇評審資格。（梁偉榮攝）

自資院校明愛專上學院正積極部署「升格」，成為本港首間天主教大學「聖方濟各大學」。該校校長麥建華表示，該校學生人數已遠超申請升格最低門檻，而第3個學科範疇評審資格料最快明年初獲批，意味在升格大學之路再邁進一步；其後待學術及職業資歷評審局檢視院校管治及研究能力等，料可正式申請升格。

他強調校方不只是追求「換招牌」，而現時已將明專視作大學操作，包括計劃籌辦多個碩士課程，其中首個企業管治碩士課程將於明年開課。

學生人數遠超門檻 將邀評審局審查管治財政能力

自資專上院校升格大學後，均能受惠正名效應有助收生。據教育局2015年公布《成為私立大學的路綫圖》，自資專上院校遞交升格申請，須符合4個準則，其中1項是在最少3個範疇取得學科範圍評審資格。

早年已表明有意申請升格大學的明愛專上學院，校長麥建華接受TOPick專訪表示，該校已在涉及商科的綜合商業管理、涉及社會科學的社工，分別取得學科評審資格，他透露校方已遞交文件申請資訊及通訊科技（ICT）的學科範圍評審資格，評審局將於年底聖誕節前派員到校視察，如過程順利，最快明年初可集齊3個範疇評審資格。

未「升格」已當作大學操作 未來擬辦多個碩士課程

其餘3個申請條件，包括滿足學生人數要求、展示研究能力，並獲取院校評審資格以證明管治及管理、財政可持續性、學術環境及質素保證等達到大學應有水準。麥建華指，待取得3科範疇評審資格，便會邀請評審局審查整間院校管治及財政等，但需視乎評審局排期速度，難料何時滿足所有條件、正式提交升格申請。

他指出，明專自2011年起頒授學位，目前設12個學位課程，有約2,800名學位學生，人數遠超申請升格最低門檻、即連續兩學年最少達1,500人，雖然擔心移民潮下學生人數下跌，但強調全校計及副學位人數，已由18/19學年約2,500人，升至今年約4,000人，校方未來會繼續努力開辦社會需要的課程。

國安法內容納入必修通識課 環境、食物安全涵入學科

麥建華強調校方目標並非只追求「換咗個招牌」，而是同時追求學術水準及專業認可等進步，「我們今日已經當作大學般操作，更加要提升內涵。」他指明專今年已通過院校評審，提升至可開辦資歷架構第6級的碩士課程，首個企業管治碩士課程將於明年1月開課，並計劃最快明年逐步推增設其他碩士課程，初步考慮健康科學、數碼科技及人工智能等課程。

多間大專院校本學年已將港區國安法內容納入課程，麥建華稱，《基本法》過往已納入必修的通識課程，校方亦有更新課程，加入國安法內容，因應國安概念擴闊，環境及食物安全等內容亦會涵入其他相關學科。

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記者：馮琪雅