【升學進修】明專首個碩士課程明年1月開課　畢業生可免試獲特許秘書資格

▲ 明愛專上學院校長麥建華（左）日前跟香港公司治理公會代表簽署合作協議。（梁偉榮攝）

自資院校明愛專上學院明年開辦企業管治碩士課程，為該校首個碩士課程，將於明年1月開課。課程獲國際認可，畢業生可免試獲取「特許秘書」專業資格，符合擔任上市公司的公司秘書條件，課程屬兼讀制、為期1.5年，學費近15萬，商學院形容反應踴躍，不乏現職公司管理層報讀。

明專今年先後獲學術及職業資歷評審局授予碩士課程評審資格，並獲行會通過就企業管治碩士課程頒授學位，近日更獲香港公司治理公會（HKCGI，前稱「香港特許秘書公會」）認可，成為第5間獲公會認可大專院校，畢業生可豁免涉及7份卷的所有專業考試，取得「特許秘書」及「公司治理師」的雙重會員資格，校方日前已跟公會簽署合作協議。

明專廖湯慧靄商業及款待管理學院院長袁麗薇本身亦是公會會員，她說，隨著企業管治要求提高，新課程需求大，適用於不同行業。課程首2屆各設20個學額、第3屆為30個；首屆學費為148,880元，自7月開始招生，目前已吸引10多人報讀，當中不乏現職公司管理層，相信課程有助學生吸收最新行業知識，並有助晉升。

公司治理公會理事及教育委員會主席沈施加美表示，另外4間大學合作舉辦的碩士課程，每年共有約280名畢業生，課程一般為期12個月至2年，明專課程的修讀年期則屬較短。

袁麗薇指，其他院校碩士課程一般就專業試設7科，明專新課程則設第8科，學生可從「中國企業管治」或「企業管治研究項目」二者中選修1科，前者涉內地企業管治規例，後者讓學生不限於學習知識，亦可進行研究，課程另加入IT策略和應用等內容。

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記者：馮琪雅