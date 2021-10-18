創建完善社區中醫診所醫療網　提升居民生活質素

公營醫療資源不足問題持續多年，病人到門診輪候的時間愈來愈長，影響到市民的生活質素，而且地區醫療資源分布不均，尤其一些社區，更沒有全面的醫療系統。有見及此，德善醫療集團創辦人張琛醫師，便決定在社區開設中醫診所，發揮中醫藥獨具的特色和優勢，為區內的居民尤其老人家，提供更便利、完善及專業的中醫診所服務，惠澤社群。

社區醫療沙漠裏的一片綠洲

沒想到在這個國際大都會，還有一些社區連基本的醫療資源也匱乏，張醫師慨嘆︰「公營醫療資源不足，即使十八區設有基礎門診，但只能照顧到部分的人，有一部分人，尤其老人家，可能因為行動不便，或是就近沒有門診，又不想麻煩到家人陪同看病，因此若有一些小病便會選擇默默忍受，或是隨便服用成藥，容易延誤求醫。即使跨區求醫，商業區的診所收費亦非一般基層市民可以負擔得起。」這就是張醫師堅持在社區開設中醫診所的原因，就像沙漠中的一處綠洲，為患者提供即時的醫療補給。

▲ 現時南區醫療資源匱乏，張醫師希望公司於香港仔設立的社區基礎門診，能緩解該區人口的醫療需求。

她更提到，社區中醫診所的定位與商業區有所不同，以德善堂為例，開在銅鑼灣、尖沙咀等地區，主治腫瘤專科等嚴重疾病的資深醫師，而社區基礎門診如南區，則會由年青中醫師主理，以分診式管理，為社區提供全面的醫療服務。

創新「二師會診」成就醫新常態

張醫師雖已貴為醫療集團的行政總裁，但她不忘初心，「我本業是中醫師，在行醫的二十多年間，整個集團服務過的病人人次數以百萬計，因此我很了解病人的需要。」所以她不斷推陳出新，推出很多創新的服務，其中與屈臣氏合作，在店內開設中醫診所，融合中西醫療技術的「二師會診」，就為社區帶來新景象。

「二師會診」是由專業營養師和中醫師針對改善慢性疾病如「三高」，透過控制飲食、食療和中醫調理，提升治療效果。「我們要創新，否則就會被邊緣化。醫療不是配給藥物予病人就完成責任，而是要讓病人可以不用吃太多藥，減低對藥物的依賴，那怕是中藥或是西藥，希望能靠改善他們的飲食和生活習慣，讓他們慢慢恢復健康，擁有更好的生活質素，才可以安享晚年。」她強調並非要取代西醫，而是互補不足，中西合璧令病人有更多選擇和獲得更好的治療效果。

不忘初心 從商為實踐醫學宏願

張醫師身兼多職，平日如何平衡行政總裁與中醫師的角色呢？她說︰「對我來說，兩者都喜歡。20年前來看我的病人，到現在還有跟我聯絡，我們一起成長，這些經歷和生活點滴，讓我成為了他們生命和成長中的其中一分子，所以我好喜歡中醫師這個角色，能醫好每一位病人亦令我有很大的滿足感；CEO的角色就像引擎，能助我實踐醫學理念，擴大其影響力，兩者相輔相成，讓我有足夠的資源去計劃開設更多的社區中醫診所，惠澤更多市民。」

▲ 張醫師雖已行醫二十載，更要兼顧CEO的職務，但她仍然不忘初心，將病者的安危放在首位。

因為這一個宏大的理念，她直至今天依然堅持盡量抽時間為病人診症，「我是個『時間控』，從來不花費無謂的時間在無謂的事情上，包括應酬，有時間我寧願看多幾個病人，幫得一個得一個。」近十年張醫師更集中鑽研腫瘤科，希望為重症病人帶來希望。最近她就幫助了一位曾被西醫診斷為「無得醫」、患了耳神經瘤的年輕男生。「雖然他的腫瘤是良性，但因為壓住了他的耳神經，令他耳聾，甚至壓着三叉神經而嚴重面癱，這個病例在香港一年只有十萬分之五，最後我以結合神經解剖學的針灸法為他治療，經過一個多月的治療，病人面癱的情況得以改善，慢慢恢復過來。」治療當日，還有二十多位年青中醫師在旁觀察學習，她表示幫到人的同時，亦為中醫學提供一個很好的研究個案。

積極培訓新鮮人 讓薪火相傳

為了讓大眾享用到優質的中醫診所服務，她積極投放大量資源培訓新入職的年青中醫師，讓他們有更專業、安全和有療效的技術服務大眾，她表示︰「醫療並不是商業，是社會服務，亦是技術門檻很高的行業。所以我們傾注全部心血，積極栽培每一位年青中醫師，正如德善堂的口號『薪火相傳，承古創新』，我目標是培訓百多至二百個德善體系的年青中醫師，安排他們全部進駐社區的中醫診所，服務區內的居民。」

▲ 張醫師將推動中醫藥改革為已任，並認為醫者應積極增加社區醫療資源，才能為病人謀福祉。

張醫師的終極目標是推動中醫藥改革，讓社會認可中醫藥真正的價值。「香港好多有能力的中醫師都傾向在商業區執業，但其實最需要醫療資源的是社區，例如九龍東、南區、港島西、元朗、馬鞍山、將軍澳等，所以我希望明年可以開多十間八間社區中醫診所，形成一個基層醫療網絡。」她表示未來會繼續向前，迎難而上，創建她心目中理想的醫療王國。

（特約）