【天氣反覆】周三天氣回升至25度　周五清晨市區跌至僅19度

▲ 乾燥的東北季候風會在今明兩天為華南帶來大致晴朗及稍涼的天氣，預料一道冷鋒會在本週後期橫過華南沿岸。（林宇翔攝）

天文台今日（18日）表示，早上大部分地區氣溫下降至20度，新界再低一兩度。雲南沿岸地區低雲，因東北季侯風，預料日間有陽光。天文台預測今日有陽光，天氣乾燥，日間最高氣溫約26度，吹和緩至清勁北至東北風。

天文台展望明日大致天晴，周三雲量增多，有一兩陣雨。本週後期有幾陣驟雨，天氣較涼。根據天文台自動分區天氣預報，今、明兩日早上氣溫稍涼，市區各區氣溫維持在20至23度，周三、周四氣溫稍微回升，早上各區氣溫約25度，周五氣溫則顯著下降，最低達19度。

天文台指，乾燥的東北季候風會在今明兩天為華南帶來大致晴朗及稍涼的天氣，預料一道冷鋒會在本週後期橫過華南沿岸，該區有驟雨，氣溫顯著下降。

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記者：余思嵐、黃穎津