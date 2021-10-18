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【招聘導師】為6歲孩招聘流行鼓導師　每堂1.5小時家長開低價$100遭網民嘲諷

育兒經 10:21 2021/10/18

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有家長開價100元為孩子招聘流行鼓導師。

不少家長都希望孩子多才多藝，學樂器更是必要的一環。除了鋼琴、小提琴等熱門樂器，近年亦有家長讓孩子學打鼓。近日就有家長在網上招聘流行鼓導師，教授其6歲小朋友，惟每堂1.5小時僅開價100元，引起網民熱論。

有網民近日投稿至facebook專頁「樂器‧補習導師Secrets」，內容為一則帖文截圖，帖圖中是一名家長為子女尋找流行鼓導師，表示小朋友6歲，想逢星期五下午3時半至5時在觀塘開源道附近學打鼓，過往學過幾堂基本，價錢希望1堂$100左右。

不少網民直言，家長的出價過低，有人認為，如果是一班10人上課，這價錢才合理，更有網民爆笑留言「我OK，介意我一邊學一邊教嗎？剛好我也想學」。

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除了這名家長因出手低而被網民諷刺外，近日，有家住嘉亨灣的港媽亦在社交媒體的租屋群組發帖招募女性房客，稱可免費提供住宿，但要收取按金，並須一周5日為7歲女兒補習、並且每日需至少8個半小時留家看管小朋友。

發帖港媽更列出10項要求，包括大學資歷（需出示證明）、星期一至五需要每天補習2.5小時；懂兩文三語；必須在家時間：星期一至五 13:30至港媽收工到家等，有網民認為，港媽沒付人工，還要求住客給按金，是瘋狂的行為。

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責任編輯：王明芳

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