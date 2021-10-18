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【消委會】60款包裝餅乾含基因致癌物　8成半屬「三高」

社會 10:08 2021/10/18

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

60款包裝餅乾含基因致癌物，8成半屬「三高」。

餅乾能短時間內果腹，是不少都市人充飢的的選擇。然而，消費者委員會測試市面上60款預先包裝餅乾樣本，結果發現全部樣本檢出在加工過程中產生的污染物，當中逾7成半（46款），更同時檢出3種污染物，即環氧丙醇、氯丙二醇及丙烯酰胺，長期每日攝入過量或損害腎臟的功能、影響男性生殖系統或致癌；另有8成半（51款）樣本屬「高脂」、「高糖」或「高鈉」食物。消委會期望當局能參考歐盟的做法，對有較高風險含過量丙烯酰胺的食物，訂立標準讓業界參考，積極改良食品，以減低產品中污染物含量。

是次檢測項目涵蓋各樣本的食物安全及營養素含量，並比較其營養標籤的準確度。安全測試包括檢測樣本是否含有污染物環氧丙醇（glycidol）、丙烯酰胺（acrylamide）及氯丙二醇（3-MCPD）。

縮水甘油酯（GE）是油脂在超過200°C高溫脫臭加工中形成，GE在胃腸道內被大幅水解並釋放出環氧丙醇。測試發現54款樣本檢出環氧丙醇，含量介乎每公斤11微克至大於3,900微克，最高檢出量的福尚之品芝士味蘇打餅乾，超出德國標準每公斤不可含有超過3,900微克的標準上限，經第三方實驗室進一步確認檢測後，環氧丙醇含量為每公斤3,100微克。動物實驗顯示環氧丙醇有神經毒性、抑制生育能力及腎毒性，亦是基因致癌物JECFA減低基因致癌物的分量。

長期每日攝入過量的3-MCPD會損害腎臟的功能、中樞神經系統，及影響男性生殖系統測試亦發現56款樣本檢出3-MCPD，含量差距很大，介乎每公斤15微克至2,000微克。根據歐洲食物安全局建議，一名60公斤的成年人，每日最高可攝入分量不應多於120微克，以是次含量最高的Essential Waitrose & Partners 「Bourbon Creams Biscuits」為例，每公斤含2,000微克，按樣本標示的一份食用分量為25克（1袋3塊），若進食8塊就會超出建議指標；至於一名5歲男孩，體重為19.5公斤，每日最高可攝入量則不應多於39微克，若進食一份上述餅乾，即1袋3塊，便已超出建議指標（39微克）；故消費者應小心選購和避免過量進食，以免進食污染物含量較高的食物。

食材中若含有天冬酰胺（一種氨基酸）例如馬鈴薯及穀類，當高溫加工處理時，便可能產生丙烯酰胺。測試結果顯示，有55款樣本檢出丙烯酰胺，含量介乎每公斤32微克至620微克；當中4款超出歐盟為一般餅乾和威化餅訂定，每公斤不可超出350微克的基準水平，3款克力加樣本超出歐盟訂定每公斤不可超出400微克的基準水平。

除了為本地業界制定了《減低食品中丙烯酰胺的業界指引》外，消委會期望有關當局能參考歐盟的做法，對薯條、薯片、餅乾及克力加餅等，有較高風險含過量丙烯酰胺的食物加入基準水平讓業界有參考水平可依，積極改良食品，以減低產品中丙烯酰胺含量。

另外，測試中有57款樣本附有營養標籤，當中23款檢測出的營養素含量，與標籤的差距超出規定的容忍限20%，最嚴重的YBC「Levain Classical Cracker」克力加餅檢出的飽和脂肪酸含量，與標示相差達76倍，消委會已將所有檢測結果轉交食物安全中心跟進。消委會強調，準確無誤的營養標籤是消費者的重要資訊，錯誤的標示，對患有糖尿病及心臟病等長期病患者的健康影響尤甚，生產商必須正視標籤內容的準確性，並從速糾正錯誤，以保障消費者的健康。

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記者：陳麗娜

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