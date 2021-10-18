【消委會】17款幼兒穀類食品逾8成有微量重金屬鎘　 2款檢出微量黃曲霉毒素B1　

▲ 17款幼兒穀類食品中，有兩款檢出微量黃曲霉毒素B1。

約6個月大的嬰兒因為開始長出「牙仔」，可以開始轉食固體食物。消委會測試了市面上17款幼兒穀類食品，發現逾8成樣本檢出微量重金屬鎘，個別樣本則檢出微量無機砷、黃曲霉毒素、農藥殘餘等物質，不過全部樣本所檢出的有害物質含量均低於多個地區的安全標準上限，結果大致滿意。

消委會在市面上抽取17款嬰幼兒穀類食品進行測試，當中10款含有米、6款含有燕麥，以及1款同時含有米及燕麥。樣本每包標示的重量由90克至300克不等，售價由每包40元至85元不等。消委會就各樣本的重金屬、真菌毒素、細菌、農藥殘餘的含量，以及微量營養素含量進行檢測。

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結果發現，全部樣本均沒有檢出鉛和汞，但有14款樣本檢出重金屬鎘，含量由每公斤0.0035毫克至0.0230毫克（ppm），亦有1款樣本檢出每公斤0.08毫克俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，涉及的是「Earth's Best」Organic Rice Cereal 有機米糊。

另外，消委會發現2款樣本檢出微量食物中最常見的黃曲霉毒素 B1，其具遺傳毒性和致癌性，涉及檢出量分別為0.03 ppb的「特福芬」有機米糊及0.02 ppb的「Bellamy's Organic」Organic Milk & Vanilla Baby Rice；其餘樣本均沒有檢出黃曲霉毒素B2、G1及G2。

除此之外，測試中的17款樣本均沒有檢出李斯特菌和沙門氏菌，惟「Holle」Organic Wholegrain Cereal Oat 檢出蠟樣芽孢桿菌，這種細菌常見於自然環境中，有機會引致作嘔或肚瀉；另「Gerber」Organic Oatmeal Single Grain Cereal檢出殘餘農藥草甘膦。

「 特福芬 」的代理商表示，生產商使用最優質的有機原料來生產嬰兒食品。微量重金屬和霉菌毒素廣泛存在於天然環境和土壤中，不可能把它們從食物中完全消除。該公司認為，其產品是次的測試結果符合歐盟和中國對嬰兒穀物的相關要求，可以安全食用。

「Earth's Best」的代理商稱，為確保食品安全，其所有原材料穀物批次都必須通過嚴謹的檢測才會應用到生產上，可以保證其穀物產品是最佳品質，是次測試的產品亦符合中國和歐洲現行法定限量。

消委會表示，父母應向醫護人員了解嬰幼兒在不同成長階段的營養需要，從而安排每天的進食次數和分量；另在適當階段逐步加入固體食物，讓嬰幼兒嘗試不同食物的口感，並從多元化的飲食中攝取均衡營養。此外，在選購產品時應細閱營養標籤，了解產品各種營養素的含量。

食物安全中心發言人表示，根據《食物及藥物（成分及標籤）規例》（第132W章），預先包裝嬰幼兒食物的營養標籤必須包括能量值及六種營養素的含量值（即蛋白質、總脂肪、可獲得的碳水化合物、鈉、維他命A（如加入）及 維他命 D（如加入））。

業界可自行決定在營養標籤上標示其他營養素含量的資料，惟所有資料必須符合《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條及《食物及藥物（成分及標籤）規例》的規定，並遵守《嬰兒配方產品、較大嬰兒及幼兒配方產品及預先包裝嬰幼兒食物的營養成分組合及營養標籤技術指引》的建議。

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記者：郭詩詩