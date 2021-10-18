【消委會】消委會接379宗消費券相關投訴　提醒商戶不應設最低消費

新冠疫情重挫經濟，港府向約550萬名市民發放5,000元消費券，第一及第二期分別於8月1及10月1日發放，消委會表示，截至10月初，共接獲超過300宗與消費券有關的投訴個案， 當中投訴電子支付平台的服務佔4成 ，其次為餐飲食肆消費及購買電器產品，主要問題包括 商戶自設最低消費， 亦有消費者使用消費券結帳時被重複扣錢 ，以及退款安排做法不一的情況。

消委會舉例有投訴人8月初於C酒樓享用早茶優惠時段 ，並欲以電子消費 券結帳支付42元，但遭酒樓職員當面拒絕，強調須最低消費滿100元才可以使用消費券。消委會致函C酒樓反映投訴人不滿， 提醒酒樓改善，同時亦將個案轉交相關電子支付平台 。 該平台回覆經調查後，相關情況沒有再出現 。 消委會亦向4間電子支付平台提出關注 ，亦獲回覆商戶不應設定最低消費額 如接獲投訴會進行調查，若發現事件屬實，有機會終止與有關商戶合作 。

第2宗涉重複扣款，李小姐8月1日與家人前往A餐廳午膳，結帳時以電子消費券支付，李小姐當時看見電子支付程式已扣減691元，不過職員卻指稱未有收據列印出來，即代表餐廳沒有收取有關款項，遂要求李小姐再次使用電子支付工具付款，職員聲稱如發現重複收費，相關電子支付平台會跟進。

李小姐隨後她查閱電子支付戶口紀錄，發現A餐廳於8月1日收取兩筆消費券交易，李小姐事後多次追問電子支付平台及A餐廳，電子支付平台指未收到A餐廳的明確回覆，A餐廳則推說電子支付平台沒有聯絡他們。消委會終於在8月23日收到重複多扣的691元消費券退款。

第3宗個案涉商戶退款方法不一，黃先生以2人的消費券分別為700元及1,943元購入一部智能電視，惟該該部電視突然缺貨，黃先生唯有要求先退款再另行選購，隨後發現B公司僅將

1,943元退回其家人使用的電子支付平台 ，而他以700元消費券購買的會員積分，則只可變回會員積分，不能退回現金 。投訴人通知消委會， 已獲安排退回700元到其電子支付平台，毋須跟進 。

3間 （支付寶香港、 Tap & Go「拍住賞」 及 WeChat Pay HK）均向消委會表示有關款項會直接退回平台之消費券戶口，餘下八達通平台解釋平台解釋，因運作模式不同，退款安排會由商戶及消費者協商決定 。

消委會表示電子消費券計劃主要目的是鼓勵市民與時並進，建議商戶須預留資源定期檢查及更新系統；商戶及電子支付平台應增加人手回應查詢，以及設立服務熱線協助未必善於操作電子付款的人士；如出現交易爭議，電子支付平台及商戶應積極協助消費者，倘證明屬實，宜盡快安排退款。消費者應定期查閱交易紀錄及保留購物單據，以便出現爭議時與商戶磋商，而各商戶就消費券推出的優惠種類繁多，消費者必須看清楚優惠細節等。

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記者：鄧凱文