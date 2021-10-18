【消委會】3款防水行山鞋浸水1小時內即入水　2款行山背囊無效抵禦雨水

▲ 3款防水行山鞋浸水1小時內即入水，2款行山背囊無效抵禦雨水（消委會提供）

踏入秋季，不少人會到郊外行山遠足，消委會測試分別測試11款防水行山鞋及13款行山背囊，包括防水、防滑、透氣度、吸震能力和耐用表現等。發現樣本間的防水表現參差 ，當中逾5成行山鞋樣本的防水表現未如理想，表現最差3款於浸水測試中未達1小時便已出現入水 情況 ，亦有樣本於浸水重量增加多達30%，另有2款行山背囊樣本於沒有使用雨檔時未能有效抵禦雨水內裡物品被沾濕 。

防水方面：

針對防水行山鞋，測試發現「Lowa」及「The North Face」的鞋內完全沒有入水，浸水前後的重量亦幾乎沒有改變，獲5點的最高評分；「Asolo」、「Scarpa 」和 「 Merrell 」 浸水少於1小時左腳樣本已出現入水的情況，浸水2小時後，「Asolo」及「 Merrell 」的右腳樣本同樣入水，測試被終止，該3款型號均只得1點評分 。

針對行山背囊，「Salomon」在沒有使用雨擋的情況下，背囊內及側袋出現較明顯的入水情 況，只得1.5點評分；「Vaude」及「Fjällräven」在沒有使用雨擋的情況下，樣本內的物品亦有被沾濕。

耐用方面：

針對防水行山鞋，8款樣本得5點的最高評分，惟「Haglöfs 」及「The North Face」的表現則較遜色，當中「Haglöfs 」未能有效抵禦乾濕襪子的磨擦，測試中段鞋內面料已經出現明顯的磨損。

防滑表現方面，以「Haglöfs」及 「 Adidas 」的表現較佳，該2款樣本於乾/濕地磚有較平穩的防滑表現，同得4.5點整體評分。整體各樣本於乾地面上的防滑表現普遍較於濕地為佳，以「Meindl」、「Haglöfs」、「 Adidas 」、「Lowa」及「 Merrell 」的表現最好 ， 獲5點評分；而整體樣本在濕地面的防滑表現則較遜色，評分由2點至4點，其中「The North Face」的表現較差，只得2點評分。

針對行山背囊，消委會模擬用戶只提著背囊的手挽行走，測試後觀察手挽有否受損，發現全部樣本的頂部手挽及肩帶均沒有出現爆線或撕破的情況。

舒適及透氣表現：

針對防水行山鞋，「The North Face」鞋面各個位置物料的透氣度較差，得3點評分，樣本「Haglöfs 」至「Lowa」、「Scarpa 」 和 「 Merrell 」 的鞋面物料透氣度都頗佳，尤以「Haglöfs」及「Lowa」的表現最好，該2款樣本同獲5點的最高評分；「Haglöfs」、「Mammut」、「The North Face」及「Quechua」的保溫表現較好，惟「Asolo」的保溫能力稍遜，只得2點的較低評分。

針對行山背囊，評審員指樣本中最輕的「Fjällräven」即使全載物品，感覺仍頗舒適，得5點評分，其餘樣本亦獲4點或4.5點評分。樣本的透氣表現則相對參差，評審員「Osprey」Escapist 25的透氣度較弱，尤其是全載物品時，因此僅得2.5 點評分，其餘大部分樣本都獲4點或4.5點評分。

▲ （消委會提供）

消委會提醒，消費者選購防水行山鞋及行山背囊時， 宜注意低筒行山鞋一般較輕便，大多適用於市區日常生活，中高筒行山鞋的保護程度則較高，購買新鞋時應預留約半吋空間，避免腳趾在行走或落山時受到鞋頭直接壓迫而受傷；若於雨季遠足或行山澗／潮濕路段可考慮有防水設計的行山鞋，保養應參照行山鞋的說明，切勿自行於鞋面塗上防水蠟，以免影響透氣度。

若鞋面及鞋底沾上泥濘或沙塵，可以濕布或刷子擦拭較輕微的污漬，或以溫和液態清潔劑浸洗，並將內底及鞋帶拆下分開清洗及風乾，切勿用太高的溫度吹乾或受陽光直接暴曬；30升或以下容量的背囊一般較適合日常使用，選購時宜親身試用以挑選適合自己的尺碼；顏色鮮艷的背囊可讓人更易看到，印有反光線條圖案的款式亦有利於黑暗環境下予人辨識；背囊的總重量一般不應超過使用者體重的四分之一，擺放物品時，應盡量將重物置於近上背的位置，而在背起及卸下背囊時須注意姿勢，避免背脊受損。

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記者：鄧凱文