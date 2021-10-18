【陪月服務】酒店及中介提供坐月套餐最貴近27萬元　消委會陪月服務7大注意事項

▲ 酒店及中介提供坐月套餐最貴近27萬元，消委會陪月服務7大注意事項。（iStock圖片）

不少孕婦都會選擇陪月服務，希望在「坐月」期間養好身子，消委會最新調查發現，本港居家陪月服務外，近年亦新興坐月住宿套餐，主要是由酒店或者中介公司提供，費用相對較高。消委會調查的坐月住宿計劃，以26至30晚計算，收費由6萬多元至接近27萬元，相差逾3倍。

消委會檢視由4間月子中心、酒店或中介公司提供的18個坐月住宿套餐。其中麗豪酒店（「悅子.悅美」囍月計劃）A餐高級客房，收費為63,800萬元，並非一對一專屬陪月服務，提供每天24小時陪月員當值服務，如不滿意獲安排陪月員的服務質素，表明陪月員服務採用編更制，不一定可以更換陪月員。每天1次基本服務包括洗澡、臍帶清護理、嬰身衣服清洗、奶瓶消毒，基本服務以外會教導產婦試做。

另外，天恩陪月服務公司與九龍香格里拉酒店聯合提供3個月坐月住宿套餐，住宿及膳食由酒店提供。最貴為緻套餐海景套房，收費為268,000萬元，1對1專屬陪月服務，提供每天24小時陪月員當值服務，有提供包括洗澡、臍帶清護理、眼耳口鼻清潔、生理性黃疸監測、嬰身衣服清洗等服務，並標榜由護士或助產士巡房，提供6次中醫問診。

而該酒店最低價錢坐月住宿套餐為入住雅套餐城景房，收費為138,000萬元，非1對1專屬陪月服務，提供每天8小時陪月員當值服務，同樣有提供產婦護理例如乳房檢查、傷口檢查及護理等服務，亦提供1次中醫問診。消委會提醒，消費者要留意提供服務的相關人士，包括中醫、護士或其他護理人員的資歷及專業水平，確保服務質素。

消委會亦提醒消費者無論選擇在家陪月，或坐月住宿服務前，應注意以下事項：

宜向不同中介公司或服務機構查詢，瞭解清楚陪月員不同資歷的定義和收費，並應光顧信譽良好的公司或機構；如直接聘請陪月員為僱員，應問清楚有關中介公司或服務機構是否持有職業介紹所牌照或豁免證明書

可請親友轉介經驗較豐富及有良好口碑的陪月員

如僱主對陪月員有特別的工作要求，事前應與陪月員磋商，並於合約內清楚列明

查閱陪月員的資歷證明，並在面試前擬定問題，以測試陪月員對嬰兒護理和照顧產婦的認識

若要求陪月員試工，必須要清楚議定聘用條件及取得雙方的同意

簽約前宜先細閱合約內容， 包括僱傭雙方姓名、身份證號碼、開工及完工日期、工作時間、工作範圍、薪金、超時工作或額外工作的工資計算、試用期、訂金安排及雙方在合約僱用期前及僱用期內解除合約的安排等

瞭解清楚坐月住宿套餐的服務形式及細節，留意合約條款有否包括提早終止合約的安排及雙方權責，及未能按所訂時間入住時的相應安排等

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記者：余思嵐