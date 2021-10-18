【新冠肺炎】新增5宗輸入確診個案 全部感染變種病毒
社會 14:16 2021/10/18
本港新冠肺炎疫情放緩，今日（18日）新增五宗新冠肺炎確診個案，全部感染變種種病毒，至今本港個案累計12,300宗（包括12,299宗確診個案和一宗疑似個案），另外初步確診少於5宗。
新增5宗輸入個案情況如下：
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個案12301／29男／10月16日從英國經芬蘭乘搭航班AY101抵港
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個案12302 ／59男／ 10月16日從菲律賓經航班5J272抵港
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個案12303 ／48男／ 10月16日從加納、卡塔爾經航班QR818抵港
- 個案12304／44男 ／10月16日從尼日利亞經多哈乘搭航班QR818抵港
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- 個案12305／41男 ／10月14日從菲律賓經航班PR300抵港
本港新冠肺炎疫情放緩，昨日（17日）新增3宗輸入個案，均涉及L452R變異病毒株的感染，包括2男1女，年齡介乎17至63歲，分別由吉爾吉斯斯坦及菲律賓抵港，從菲律賓抵港兩人已完成接種2劑新冠疫苗。至今本港個案累計 12,295宗。同日錄得約5宗初步確診個案。詳情即看【下一頁】
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記者：余思嵐