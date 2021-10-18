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【新冠肺炎】新增5宗輸入確診個案　全部感染變種病毒

社會 14:16 2021/10/18

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（陳國峰攝。）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（18日）新增五宗新冠肺炎確診個案，全部感染變種種病毒，至今本港個案累計12,300宗（包括12,299宗確診個案和一宗疑似個案），另外初步確診少於5宗。

新增5宗輸入個案情況如下：

  •  個案12301／29男／10月16日從英國經芬蘭乘搭航班AY101抵港

  • 個案12302 ／59男／ 10月16日從菲律賓經航班5J272抵港

  • 個案12303 ／48男／ 10月16日從加納、卡塔爾經航班QR818抵港

 

  • 個案12304／44男 ／10月16日從尼日利亞經多哈乘搭航班QR818抵港
  •  
  • 個案12305／41男 ／10月14日從菲律賓經航班PR300抵港

本港新冠肺炎疫情放緩，昨日（17日）新增3宗輸入個案，均涉及L452R變異病毒株的感染，包括2男1女，年齡介乎17至63歲，分別由吉爾吉斯斯坦及菲律賓抵港，從菲律賓抵港兩人已完成接種2劑新冠疫苗。至今本港個案累計 12,295宗。同日錄得約5宗初步確診個案。詳情即看【下一頁】

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

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