【MIRROR成員】毛舜筠與Edan合演母子　毛姐變MIRROR成員御用阿媽

▲ MIRROR成員呂爵安（Edan）與毛舜筠合作新電影。

毛舜筠（毛姐）又再「添丁」？近月投入新片拍攝工作的毛姐，在昨日（10月17日）於IG上載一張與MIRROR成員呂爵安（Edan）的合照，表示自己又再多一名「兒子」，令一眾鏡粉、爵屎留言表示期待這對母子在電影中的合作。

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田牧合體做阿仔？

毛姐在帖文中寫道「我又多個仔喇 #edanlui #大家唔使太羨慕我」，Edan就留言話「媽」。除了Edan有份演出外，早前也有報導指「教主」Anosn Lo同樣有份參與演出，即是《大叔的愛》的「田牧CP」會再度合體。

有網民留言問「Edan係你個仔，AL又係你個仔（之前見到報導講），咁佢地係咪兩兄弟？」

教主就尚未貼出與毛姐的合照，而他的電影處女作《假冒女團》將會於11月25日上映，即是教主又要開展忙碌的工作行程了！

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毛姐再與鏡仔合作

毛姐在新片與Edan飾演母子，再加上早前於《阿媽有咗第二個》與MIRROR兩位成員姜濤、柳應廷（Jer）合作，戲中兩人演她的「兒子」，即是她暫時成為3位MIRROR成員的「媽媽」，相當有緣。

毛姐與姜濤、Jer合作後分享感受：「戲裡有這兩位新演員演我的『兒子』，這是我的福氣，首先他們十分努力做好自己的本分，帶給我很多驚喜，同時有他們的參與，令這部戲生色不少！」

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