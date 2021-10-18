【仔仔一堂】爆肌男同志真人騷撼《全民造星IV》　王賢誌：香港電視史上最破格之嘗試

▲ 至賢誌任主持兼監製的男男配真人騷，令人期待。

曾志偉上場任TVB總經理後，繼續為大台節目進行改革，更邀鄭詩君（C君）更任J2台創意總監。而他們今次玩破格，在J2台推出男同志配對真人騷《仔仔一堂》，節目由王賢誌（Vinci）擔任監製兼主持。

《仔仔一堂》的10位參加者當中包括網紅、混血調酒師和型男花藝師，而節目將於下月初播映，似乎用以對憾ViuTV節目《全民造星IV》，身為節目主理人的王賢誌早預定被外間批評，他於微博寫道：「每一關都挑戰重重，」

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▲ 王賢誌主持兼監製男同志配對騷。（取自instagram）

王賢誌任監製

TVB製作的男同志配對真人騷《仔仔一堂》（Boyscation）將於11月初在J2台播出，身兼主持與監製的王賢誌早前於Instagram透露正為節目進行錄影，除了叫大眾拭目以待外，他更寫道：「本人電視生涯最重要的一章，香港電視史上最破格之嘗試。」

參加者一共有10位男士，年齡介乎20多至30，全部均由王賢誌親自挑選，他們來自不同背景和職業，身為節目主理人的王賢誌表示想透過節目讓觀眾知道LGBT要面對的問題，節目有著紀錄片的元素，當中更會探訪年長的同性戀者，而參加者不一定配對成功。

▲ 早前他分享拍攝節目的花絮。（取自instagram）

10位《仔仔一堂》的參加者當中，包括有台灣游泳教練兼空少Kevin Tsai、「網紅」藍源瑋（Juzco）、擁泰國血統的調酒師Nelbon、型男廚師楊平（Kenny）和曾參加過2019世界男士競選的花藝師梁玉麟，全部均是爆肌型男。

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與TVB一拍即合

王賢誌接受媒體訪問時稱跟曾志偉和J2台創意總監C君傾談過後，他們均接受這節目構思，加上他們想製作一些前衛節目，故可謂一拍即合，給予他很大的支持。

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視之為挑戰

另外，王賢誌直言揀選人選方面十分困難，因為參加者顧慮到對家人及工作的影響，他更謂早有心理準備遭人責備。不過他卻視之為挑戰，無論觀眾接受與否，只希望讓更多人知道，因為這些人物確實在社會存在。

而王賢誌亦於微博留言為自己打氣，當中寫道：「籌備及策劃這節目絕非輕易，每一關都挑戰重重，希望大家可給予我及十位勇敢的參加者 最大的支持及鼓勵，感激」

▲ 王賢誌早前慶祝結婚5周年。（取自instagram）

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勇敢出櫃加拿大結婚

現年50歲的王賢誌家境富裕，其父親為王氏港建主席兼創辦人王華湘兒子王忠桐，家族資產逾30億港元。

王賢誌於1994年起於TVB當藝員，不久即被委派擔任節目主持，近年他依然活躍於幕前，另外他於2013年「出櫃」，及至2016年跟相戀多年的男友Kevin於加拿大結婚，早前更慶祝結婚5周年。

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