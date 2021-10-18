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【魷魚遊戲】升學遊戲也是場《魷魚遊戲》 家長為子女取得佳績鬥得你死我活

育兒經 11:41 2021/10/18

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港的家長及學生不也就像《魷魚遊戲》的參加者一樣，努力掙扎嗎？

近日孩子不斷跟我說劇集《魷魚遊戲》的內容，說甚麼玻璃橋很刺激，一二三木頭公仔很恐怖云云。我不愛孩子觀看這類電視節目，因為孩子可能只記得節目內暴力血腥的畫面，而不理解故事背後帶出的社會問題。可是，要禁止孩子接觸又非常困難。當孩子回到學校時，同學們會熱烈地討論，故我只能作出適當的家長指引，盡量讓孩子明白故事的真正意義。

其實，香港的家長及學生不也就像《魷魚遊戲》的參加者一樣，努力掙扎嗎？學校是社會的縮影，部分家長為了孩子取得最好的成績，鬥得你死我活。曾聽說一位媽媽在升中群組裏發出信息，說自己的大兒子在某所中學就讀中一，認為該所中學的教學質素未如坊間說的那麼好，入讀大學的成績也不理想，故建議群組的家長不要為孩子選擇這所學校。

剛巧群組內有另一位家長認識這位媽媽，這家長感到很奇怪，因為從來沒聽說過這位媽媽有兩個孩子！很明顯這位媽媽只是發放假消息，希望其他家長不要報讀這所學校，減少自己孩子的競爭對手。

《魷魚遊戲》最後只有一個參賽者，獨取巨額獎金，現實生活中，經過多次呈分試廝殺，亦只有少數同學入讀「名校」，家長們都各出奇謀，希望自己的孩子能從這個升學遊戲中脫穎而出。

現實生活中的競爭遊戲，或許沒有人能獨善其身，然而能否抱持正面的態度，以良好的品格，為自己的人生負上責任，則是每個人都可以做得到。魷魚遊戲所帶出的信息，正正是當人生遇到困難時，能否保有人性中那份善良。

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撰文 : 吉爸 親職教練

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