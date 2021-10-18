【消委會】測試17款嬰幼兒穀類食品　3款不含重金屬及有害物質安全清單

▲ 消委會測試中，有3款嬰幼兒穀類食品不含重金屬及有害物質。

嬰兒大多在6個月左右開始加固，其中由穀類食品製作的「糊仔」是不少家長的選擇。消委會近日從市面抽取17款嬰幼兒穀類食品進行測試，當中僅3款不含任何重金屬和有害物質，至於其餘8成樣本均檢出微量重金屬鎘、無機砷、黃曲霉毒素、農藥殘餘等物質，但所有有害物質均低於多個地區的安全標準上限。

消委會參考內地、歐盟及美國的相關嬰幼兒穀類食品法規或標準作評估樣本的重金屬水平，結果發現全部樣本均沒有檢出鉛和和汞，但有14款樣本檢出重金屬鎘，亦有一款樣本檢出俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，不過檢出量低於多個地區的限量。

是次測試亦包括檢測各個樣本是否含有致癌性的黃曲霉毒素B1、B2、G1及 G2 等4種真菌毒素，結果發現其中2款樣本檢出食物中最常見的黃曲霉毒素B1，不過含量低於本港及歐盟規定。

雖然不少嬰幼兒穀類食品都聲稱是由有機農產品製成，沒有使用化學農藥，但由於在栽種和製造的過程中有機會受交叉污染，因此產品可能會檢出除害劑等有害物質，其中有一款標示為有機的樣本亦驗出每公斤0.034 毫克草甘膦，含量低於本港及食品法典委員會所定每公斤30毫克的最高殘餘限量，有機會是燕麥產品被環境中的草甘膦污染。

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在17款嬰幼兒穀類食品樣本中，僅3款不含任何重金屬和有害物質：

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責任編輯：林愛娜