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《智齒》十日內連奪三個國際奬項　鄭兆強奪西班牙錫切斯電影節最佳攝影獎

娛樂 18:01 2021/10/17

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《智齒》

西班牙錫切斯電影節已隨著昨天晚上舉行的頒獎典禮而結束，雖然受疫情影響，影展活動受到一定限制，不過影展閉幕日的頒獎典禮仍如期進行，並頒發了多個獎項。

當中，由資深攝影師鄭兆強掌鏡的《智齒》成頒獎典禮中唯一得獎之亞洲電影人。

香港資深攝影師鄭兆強。

揚威多國影展

人稱「強哥」的他透過文字表達他的得獎感言：「隨着時代變遷，《智齒》攝下快將消失的景緻作場景，加上美術設計大量垃圾縱橫交錯綫條，配搭別出心裁的人物造型，建構成灰色城市美學。而強風暴雨場口特別能呈現出角色身處抑壓世界，電影團隊希望藉此帶給觀眾全新視覺。」

強哥功力備受肯定，曾參與多部觀眾喜愛的作品，更於2008年憑《文雀》榮登金馬獎最佳攝影，同時亦透過《暗戰2》、《PTU》、《黑社會》、《放·逐》、《神探》及《三人行》等多部電影在金像獎及海外頒奬禮獲得多個提名。

強哥並透露今次《智齒》亦是與鄭保瑞導演默契的見證：「我和鄭保瑞導演在銀河影像電影製作公司多年，合作無間，彼此已建立無言的信任。他對電影藝術的堅持與熱愛永遠走在最前線，很值得人欣賞。我們的合作，需要彼此深刻的了解，才能有如此默契的合作。」

之前，《智齒》成本屆柏林影展唯一代表香港參展電影、烏甸尼遠東電影節紫桑奬得奬作品，更連獲11個國際影展爭相邀請參展。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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