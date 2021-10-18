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【魷魚遊戲】「001」任劉在錫節目嘉賓談人生　吳永秀盼化作春泥：把獲得的都留給別人

娛樂 12:08 2021/10/18

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

韓劇《魷魚遊戲》的「001」吳永秀最近上節目《玩什麽好呢？》。

登上Netflix史上點擊率最高劇集的韓劇《魷魚遊戲》備受觸目，全球點擊率超過1.1億，76歲的吳永秀因飾演編號001的吳一男而人氣急升，音樂劇演員出身的他過往曾參演過多套舞臺劇、劇集及電影，是一名資深演員。

吳永秀最近上節目《玩什麽好呢？》跟大家分享，更令主持人李美珠感觸落淚。

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盼回饋社會

吳永秀最近上節目《玩什麽好呢？》跟大家分享，更令主持人李美珠感觸落淚。

主持劉在錫問吳永秀如果獲得456億獎金會如何使用，吳永秀非常坦白地回答：「沒有想過，因爲原本自己就沒有太大的物欲。」不過他也感性地指：「獎金應該會先讓女兒過上好日子，還有一一補償曾經無法為妻子實現的事情，剩下的錢就希望能夠捐給社會，幫助有需要的人。」

吳永秀亦曾如劇中的人一樣面對過經濟困難，他認為：「真正的贏家是用盡全力去完成自己想要做的事情，名次甚麽的根本不重要。」

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主持感觸落淚

吳永秀坦言，最近的擔憂就是人生的盡頭不能和家人繼續好好生活，但同時又會很期待之後的日子。

他又語重心長地說：「現在希望能夠把獲得的都留給別人，就像是年輕的時候在山裏發現鮮花，年輕的自己可能會將它拔走，但現在的自己就會把鮮花留在原地，因爲下次經過的時候還可以繼續欣賞。而這正正就是人生面對的情況一樣，要學會放下所擁有的事情並不容易。」

主持人李美珠被吳永秀的說話觸動至落淚，令身旁的劉在錫大吃一驚，並隨即安慰她：「老師的說話真的讓人很有共鳴吧？」

撰文 : TOPick柴犬出動

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