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【抵食大閘蟹】Market Place by Jasons推大閘蟹優惠　30/11前訂購$951起嘆盡12隻大閘蟹

休閒消費 11:45 2021/10/18

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Market Place by Jasons 手機應用程式尊享廣南行大閘蟹優惠。(圖片由Market Place by Jasons 提供)

Market Place by Jasons 手機應用程式首次聯乘廣南行推出大閘蟹優惠。1籮12 隻大閘蟹折實價低至$951起，11月30日前訂購可享95折。每月3日、13日及23日以enJoy卡結賬可再享92折。用戶只需於 APP 內下單，即可有專人免費送貨上門。

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責任編緝：張懿慧

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