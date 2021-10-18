【抵食大閘蟹】Market Place by Jasons推大閘蟹優惠　30/11前訂購$951起嘆盡12隻大閘蟹

▲ Market Place by Jasons 手機應用程式尊享廣南行大閘蟹優惠。(圖片由Market Place by Jasons 提供)

Market Place by Jasons 手機應用程式首次聯乘廣南行推出大閘蟹優惠。1籮12 隻大閘蟹折實價低至$951起，11月30日前訂購可享95折。每月3日、13日及23日以enJoy卡結賬可再享92折。用戶只需於 APP 內下單，即可有專人免費送貨上門。

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《 APP專享優惠3重賞》

凡於優惠期內即日起至30/11訂購時令廣南行大閘蟹可即享 95 折

於每月3日、13日及23日當日以 enJoy 卡結賬，全單滿 $100更可享額外92折。

《醒你食蟹神器》

每四隻大閘蟹附送星級配料紫蘇葉一包、蟹醋一包及薑茶一樽及大閘蟹專用剪刀一套。

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責任編緝：張懿慧